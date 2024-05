Clara majoria: el 95% dels nostres lectors consideren que atorgar el títol de 'Reial' a l''Acadèmi de sa llengo Baléà' és «esperpèntic»

Clara i contundent majoria. El 95,64% dels nostres lectors consideren que atorgar el títol de 'Reial' a 'l'Acadèmi de sa Llengo Baléà' és «esperpèntic i legitima la incultura». Per contra, només el 4,36% considera que Felipe VI no s'equivoca i que en tot cas és «un títol honorífic fruit del desconeixement».



Sigui com vulgui, els Borbons espanyols han tornat a fer el ridícul. Com ha explicat aquestes setmanes dBalears, la Casa Reial espanyola ha atorgat el títol honorífic de 'Reial' a l'autodenominada 'Acadèmi de sa llengo Baléà', un grupuscle que promou el secessionisme lingüístic. Els Borbons han avalat la incultura antimallorquina, assegurant que hi ha «informes favorables» que permeten atorgar la distinció. Uns informes que no s'han fet públics.



L''Acadèmi de sa llengo Baléà' és un grupuscle format per quatre persones, cap d'ella amb cap mena d'estudis filològics, que es va crear a imitació de l'Acadèmia de Cultura Valenciana i que promou l'odi contra tot allò que sigui català. Tenen relacions amb l'autodenominat Grup d'Acció Baléà de tendència violenta.



El 1993 varen fer un congrés, en el qual hi prengueren part cinc persones, però es varen barallar entre elles i no aconseguiren posar-se d'acord amb les normes ortogràfiques que haurien de promoure.



El Consell de Mallorca ja ha demanat a Felipe VI que reconsideri la seva decisió, mentre VOX s'ha posicionat a favor de l'Acadèmi. De fet, els neofeixistes ja han demanat que es canviï l'Estatut per incloure «sa llengo Baléà».



Sobre aquest títol, que ha causat indignació, també s'hi ha pronunciat l'Obra Cultural Balear i la Plataforma per la Llengua Illes Balears, entre d'altres. Les entitats ha volgut denunciar «la connivència de Felipe VI i la Casa Reial espanyola amb el secessionisme lingüístic».



Sigui com vulgui, l'opinió dels nostres lectors és ben clara: Felipe VI s'ha equivocat atorgant el títol honorífic de 'Reial' a l''Acadèmi de sa llengo Baléà', que només promou l'odi contra el català i la cultura pròpia de les Balears.