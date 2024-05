Veus positiu que es posin restriccions al turisme massificat?

Les Balears es troben al límit. Encara no han començat els mesos forts de la temporada turística i moltes zones de Mallorca ja es troben saturades. Per exemple, el centre de Palma es troba desbordat amb l'arribada de milers de creueristes o Sóller que pateix una sobremassificació en les seves carreteres. A més, el preu de l'habitatge no deixa de créixer a conseqüència de la implementació descontrolada del lloguer turístic, entre altres problemàtiques.



Aquesta setmana el Govern ha anunciat mesures restrictives en matèria turística i per a això ha avançat la creació d'una taula de diàleg amb agents implicats. L'objectiu és reduir la pressió turística i anar cap a un model de «turisme responsable». Es tracta d'un canvi de rumb de Prohens que arribà al poder fent bandera de la lluita contra la «turismofòbia». Paral·lelament, el Consell de Mallorca ha anunciat la seva intenció de reduir el sostre de places turístiques.



La societat civil també ha començat a mobilitzar-se. Aquesta setmana la plataforma 'Menys turisme, més vida' ha desenvolupat una assemblea oberta per a organitzar la resposta social al model de turisme de masses que ofega Mallorca. A més, el col·lectiu Banc del Temps de Sencelles ha convocat una manifestació contra la massificació turística sota el lema 'Mallorca no és ven'. La mobilització s'ha convocat per al pròxim dissabte, 25 de maig, a les 19.00 hores al Parc de ses Estacions de Palma.



Donada aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si veuen positiu que es posin restriccions al turisme massificat. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:



-Sí, ja hem arribat al límit de capacitat.



-No, en depèn la nostra economia.