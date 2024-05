Alternativa: «Llogar hotels per a docents no soluciona cap problema, només beneficia els hotelers que faran caixa a costa dels docents necessitats»

La Conselleria d’Educació es planteja llogar un centenar de places hoteleres per a docents que el curs que ve s’hagin de desplaçar a l'illa d'Eivissa. Segons ha explicat IB3 Ràdio aquest dimecres, el lloguer d’habitacions o aparthotels seria de 1.100 euros mensuals per plaça, dels quals la Conselleria n’aportaria 400.

«La proposta del Govern per posar remei a la manca d’habitatge per als docents d’Eivissa i Formentera és una idea que no soluciona cap problema i que només beneficia algunes companyies hotelers que faran caixa a costa dels docents necessitats de trobar una casa, pis o apartament de lloguer», ha assenyalat el sindicat docent Alternativa.

Per al sindicat, la situació és «insostenible» i llogar un hotel «facilitaria els primers dies, setmanes o mesos, però no ha de ser una solució a llarg termini». Alternativa remarca que la proposta «perpetua el model actual en què els residents d’Eivissa o Formentera no poden decidir on viure o, fins i tot, molts han de decidir abandonar per no poder fer front a un pagament d’un espai digne».

«Oferir aquestes places hoteleres subvencionades no fan més que ser un pedaç que no solucionaria el problema de fons i que impediria que els docents desplaçats triessin on viure, perdran la llibertat de triar on i com viure. No només això, és una mesura que només beneficiaria una part dels docents que resideixen a les Pitiüses, les illes amb el preu per metre quadrat més car. Totes les places d’Eivissa i Formentera són de difícil cobertura», han explicat.

És per això que, des d’Alternativa demanen que s’incrementi el Complement de residència, com a les Illes Canàries ja fan, i que el Govern en el seu conjunt prengui «mesures clares i contundents per regular el dret a l’ habitatge per als treballadors de les Illes Balears i aturar d’una vegada per totes amb aquest model insostenble».