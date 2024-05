La Brigada Internacionalista Laila Jaled fa dues xerrades a Mallorca per a explicar la seva experiència als territoris palestins ocupats

El passat cap de setmana, la Brigada Internacionalista Laila Jaled, amb militants d'organitzacions antifeixistes i antiimperialista d'arreu de l'Estat, ha fet dues xerrades a Mallorca per a explicar la seva experiència als territoris palestins ocupats. Concretament, al camp de refugiats de Dheisheh ubicat al sud de Betlem, a Cisjordània, on tenen diversos projectes solidaris (tallers de pintura, música, boxa, oci, intercanvis culturals, etc.) amb col·laboració amb el centre juvenil comunitari Laylac.

Convidats per Ciutadans per Palestina, el divendres 3 de maig varen fer una conferència al Museu del Calçat d'Inca davant d'una cinquantena de persones, i el dia següent, a la mateixa hora, reuniren un nombre similar de gent a l'Ateneu Popular La Fonera de Palma. A banda d'explicar les experiències pròpies i les ensenyances que han obtengut arrel de les diferents visites que han fet els darrers dos anys a Palestina, també aprofitaren per a fer un repàs de la història de la colonització, l'ocupació i el genocidi que practica el sionisme des de fa més de 75 anys.

Des de Ciutadans per Palestina s'anima tothom a «estar atent a les xarxes aquests dies, en el context de l'inici de la invasió israeliana del pas de Rafah tot i les clares intenciones de la resistència palestina de negociar un alto el foc». Actualment hi ha en preparació diverses iniciatives per a continuar estenent la solidaritat amb el poble palestí arreu de l'illa, «un camí que ni els intents de censura sionistes ni la criminalització institucional per part de VOX i PP aturarà», han remarcat.