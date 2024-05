‘Es nostro Cel’ celebra un any des que una estrella i un exoplaneta reberen els noms de Filet d’Or i Catalineta

El projecte 'Es nostro Cel', que aspira a acostar l’astronomia a la societat a través de la cultura pròpia de les Illes Balears, celebrarà el primer aniversari des que una estrella i un exoplaneta reberen els noms de Filet d’Or i Catalineta, personatges de les Rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover. Ho celebra amb un programa d’activitats que es duran a terme a Santanyí divendres, 10 de maig. 'Es nostro Cel' i la resta d’entitats organitzadores i col·laboradores, entre les quals Nova Editorial Moll i la Institució Francesc de B. Moll, ens proposaran convertir-nos en rondallers de l’espai amb una varietat de jocs, a més d’un concurs i una sessió d’observació astronòmica.

El concurs, presentat i dirigit per Sebastià Barceló, arrancarà a les 10 del matí al Teatre Principal de Santanyí, amb la participació d’alumnes de tercer i quart d’ESO que, com el curs passat, faran propostes per batejar d’altres estrelles i planetes amb elements lligats a la cultura de les Illes Balears. Hi competiran representants del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí, l’Institut Mossèn Alcover de Manacor, l’Institut Joan Alcover de Palma i l’Institut Santa Maria d’Eivissa. A través del canal de YouTube d’’Es nostro Cel’ es podrà seguir el concurs en directe, així com votar per les propostes en un qüestionari a la web es-nostro-cel.com. Els premis consistiran en exemplars de les Rondaies mallorquines i del joc Rondaulles, de Nova Editorial Moll.

A més del concurs, la sessió matinal inclourà la representació de Na Filet d’Or, a càrrec de l’actor, professor i autor teatral Salvador Miralles, popular per la seva participació a sèries com Treufoc, a IB3, o La Riera, a TV3. A més, Itziar Garate explicarà com, en el cas del País Basc, també aconseguiren donar nom a un sistema estel·lar.

La proposta Converteix-te en un rondaller de l’espai es durà a terme el mateix divendres 10, a partir de les cinc de l’horabaixa, al col·legi públic Bisbe Verger de Santanyí, del qual va sorgir la proposta de donar a dos cossos celestes els noms de dos personatges de la popular rondalla. Els assistents, que també s’han d’inscriure a la web es-nostro-cel.com, podran participar als jocs inspirats en les rondalles Iràs i no Tornaràs i Rondaulles; fer un mocador i una xapa personalitzats; i construir un coet, mogut per la pressió de l’aigua.

Ja a partir de les deu del vespre, el programa es completarà amb una nova cita amb les estrelles, a càrrec del Club Newton, a sa Torre Nova, a Cala Santanyí. L’observació astronòmica es centrarà en la constel·lació d’Hydra, llar de na Filet d’Or, així com d’altre objectes del cel profund de primavera.

La proposta dels alumnes del col·legi Bisbe Verger va ser ratificada per un comitè d’investigadors i avalada per la Universitat de les Illes Balears (UIB), per a la seva presentació a la convocatòria NameExoWorlds de la Unió Astronòmica Internacional, que la va aprovar. Va contar també amb el suport de Nova Editorial Moll, que continua publicant les edicions popular i comentada de les Rondalles, i de la Institució Francesc de Borja Moll, que per la seva banda va proposar la declaració d’aquestes narracions populars com a patrimoni immaterial de Mallorca, la qual serà ratificada pròximament pel Consell Insular.