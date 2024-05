Reclamen participació ciutadana en la reforma del decret sobre el turisme d’excessos

La Federació de Veïns de Palma i el Fòrum de la Societat Civil han reclamat aquest divendres participació ciutadana en la reforma del decret sobre el turisme d’excessos. Davant la modificació del decret, les entitats exigeixen conèixer el contingut del document i participar en l’elaboració de la nova normativa.

Les entitats al·leguen que en cap moment no han estat consultades sobre la citada reforma: «La societat civil és clarament part afectada i, per tant, amb dret a participar». Per això, reclamen la seva participació en l’elaboració d’una normativa tan important per al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.

El Fòrum de la Societat Civil està format per ALCAIB, Amics de la Terra Mallorca, Col·lectiu Alternatives, CCOO, Estudi General Lul·lià, Eticentre, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Palma, Fundació Ateneu, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Gadeso, GOB Mallorca, Joves Arquitectes de Mallorca, Fundació Marilles, Mercat Social Illes Balears, Obra Cultural Balear, Palma XXI, Pimem, Pla de Mallorca XXI, Rezero, STEI, Tramuntana XXI, EAPN-Xarxa per a la inclusió social.