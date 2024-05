Memòria de Mallorca «celebra» el comunicat de l'ONU i avisa que «la Memòria Democràtica no es toca!»

Davant les notícies aparegudes aquest divendres, respecte als informes emesos pels relators especials de Nacions Unides vers les derogacions de les lleis de memòria democràtica i les substitucions per 'lleis de concòrdia', del País Valencià i de Castella i Lleó, i la derogació amb article únic de la llei d'Aragó, l'Associació Memòria de Mallorca ha «celebrat la postura de l'ONU» i ha informat que l'associació està en contacte amb la Relatoria de Nacions Unides i que «si no s'han pronunciat sobre el cas balear és perquè quan el Govern Espanyol va denunciar els casos d'Aragó, Castella i Llei i el País Valencià a l'ONU, en aquell precís moment, encara no s'havia iniciat la tramitació de derogació de la llei balear». Tot i així, es va registrar amb posterioritat en el Parlament de les Illes Balears, el passat dia 10 d'abril, per part d'un diputat de VOX, el Sr. Rodríguez, la proposició de llei única per la derogació, igual que ha passat a Aragó, amb el suport manifestament públic per part del Govern del Partit Popular.

Segons l'associació mallorquina: «els informes emesos per Nacions Unides indicant que les derogacions atempten contra els drets humans també afecta directament al cas de les Illes Balears. Nosaltres ja hem advertit, per activa i per passiva, mitjançant diversos escrits registrats a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, conselleria competent en matèria de memòria democràtica del Govern, respecte a la vulneració dels principis dels drets humans que indiquen els relators especials de nacions unides per la veritat, la justícia, la reparació, les garanties de no repetició i la memòria».

Memòria de Mallorca recorda que «un dels relators que signen l'informe que avui s'ha fet públic és el relator especial Fabian Salvioli, el mateix que ens va visitar el mes de març del 2023 i va alabar públicament les polítiques que s'estaven aplicant a les Illes Balears. Polítiques que emanen precisament de la llei que ara el PP vol derogar, a petició de l'ultradreta de Vox, i que ha encarregat el diputat Rodríguez, el mateix que en seu parlamentària, durant la passada legislatura, va manifestar, i està gravat, que la direcció de memòria democràtica s'hauria de fumigar perquè estava plena de 'cucarachas'».

L'Associació memorialista avisa que la proposició de VOX d'una llei única per la derogació registrada al Parlament, que ja ha anunciat el PP que li donarà suport, és el mateix sistema que ha utilitzat la comunitat autònoma d'Aragó, un dels casos que denuncia Nacions Unides amb els seus informes, i que, per tant, s'haurà d'atendre a les conseqüències que es derivin d'aquesta derogació de drets que representa la proposta de VOX per suprimir la llei de memòria democràtica de les illes Balears».

«nosaltres no defallirem, continuarem defensant els drets de les víctimes i els drets de tots i totes a la memòria democràtica de la nostra comunitat, per això demandam al govern del pp que no accepti la derogació i que es posicioni devora nacions unides i no accepti la supressió de drets que exigeix l'extrema dreta», diuen i a l'hora, demanen a tota la ciutadania que participi a la concentració 'per la memòria i els Drets Humans', que convoca amb la plataforma per la memòria democràtica, dia 2 de juny, a les 19.00 hores, a la plaça de Cort, «per dir fort i clar: 'la memòria no es toca'».