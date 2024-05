El Consell de la República exigeix que Felipe VI rectifiqui i que faci públics els informes que avalen la distinció a l''Acadèmi de sa Llengo Baléà'

Un dels objectius del Consell de la República és defensar i promoure l'ús de la llengua catalana a tot el seu domini lingüístic. Per això, s'han pronunciat sobre que la Casa Reial espanyola hagi atorgat el títol honorífic de 'reial' a l'autodenominada 'Acadèmi de sa Llengo Baléà', un grupuscle que promou el secessionisme lingüístic.

«Considerem el rei Felip VI no te cap legitimitat per h atorgar el qualificatiu REIAL a l'Acadèmi de sa Leengo Baléà», una entitat que no reconeix la unitat de la llengua catalana, treballa per a la divisió i la separació de la comunitat lingüística i que promou una ortografia i un lèxic fora de la normativa establerta, la qual està reconeguda per tota la comunitat científica internacional. Quan s’han sentit les protestes per part de la Universitat de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis catalans i altres entitats i organitzacions, la Casa Reial s’ha ratificat en aquesta decisió i ha informat que el rei té avals que la justifiquen», han assenyalat.

El Consell de la República no entén que «persones i entitats que reconeixen la unitat de la llengua espanyola, que la parlen més de 500 milions de persones -segons un informe de l’Instituto Cervantes de 2021- i que els seus parlants estan separats per un oceà i a més de 9.000 km de distància, no puguin entendre i acceptar la unitat de la llengua catalana que la parlen uns 10 milions de persones -segons un informe de l’Institut d’Estudis Catalans-, els seus parlants estan units per la mar mediterrània i la distància més gran que tenen entre ells és de 700 km. Ningú no qüestiona la unitat de la llengua castellana que té infinitament més dialectes que el català. La unitat de la llengua catalana és reconeguda científicament arreu i el ridícul que fa el Rei d’Espanya davant la comunitat internacional és majúscul».

Per tot això, exigeixen una rectificació per part del monarca espanyol i que es facin públics els informes que avalen aquesta decisió: «Exigim conèixer quines són les fonts que informen i assessoren el rei d’Espanya en qüestions lingüístiques i que afecten una de les llengües de l’Estat espanyol, ja que tot indica que només responen a la voluntat política històrica d’una dinastia que sempre ha tingut com a objectiu la persecució i destrucció de la llengua catalana».