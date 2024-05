El Correllengua Interilles comença amb gran èxit a Formentera i a Menorca

El Correllengua Interilles 2024 ha començat amb bon peu. Tots els relleus s'han cobert amb més d'una persona i els més propers a les poblacions, amb desenes de corredors.

Aquest dimecres, Primer de maig, el sus ha estat, d'una banda, al Far de La Mola de Formentera, desenes de corredors han cobert el tram fins a Sant Francesc, on s'ha llegit el manifest, s'ha fet una mostra de ball pagès i la DJ Burbaia ha fet el tancament de la festa.

D'altra banda, una segona Flama ha partit de Maó, on ha estat acompanyada dels gegants i la banda municipal de música.

Durant el recorregut menorquí de la Flama del Correllengua, la participació ha estat molt elevada i s'han complit amb exactitud els horaris prevists.

La Flama ha continuat cap a Alaior, on s'ha llegit el manifest i s'ha fet una festa. També a Es Mercadal i a Ferreries hi ha hagut música i festa per rebre el Correllengua.

L'etapa menorquina del Correllengua ha acabat a Ciutadella on la Flama ha tengut una rebuda massiva i després de la lectura del manifest s'ha fet l'actuació del cantant de rap i reggae, Rudymentari.

Aquest dijous, 2 de maig, el Correllengua recorrerà l'illa d'Eivissa i, a Mallorca farà el recorregut entre Alcúdia i Algaida.