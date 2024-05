La comunitat educativa es reafirma en el seu rebuig al pla de segregació lingüística de la Conselleria i fa una crida a la participació massiva a la Diada per la Llengua de dia 5 de maig

El Centre Flassaders de Palma ha acollit aquest dimarts l’acte 'L’ensenyament, en català', organitzat per l’Assemblea de Docents de les Illes Balears i obert al públic en general. L’acció de reflexió i debat, i en defensa del sistema educatiu propi, s’emmarca dins el procés d’escolarització 24/25, en què es preveu la implantació de diverses mesures que han provocat polèmica i alarma en la comunitat educativa: segregació dels alumnes, incompliment del Decret de Mínims, manca de fonamentació pedagògica, impossibilitat de mantenir el mateix nivell de les dues llengües oficials tal com marca la normativa.

L’acte ha comptat amb les intervencions de diversos representants d’entitats educatives i culturals: Obra Cultura Balear, Associació de Directors de Primària, FAPA i Col·legi de Docents. També de la Xarxa Educativa per la Llengua, que agrupa més de 30 entitats del sector. Totes han reiterat el seu compromís amb la defensa del model educatiu propi basat en l’ensenyament en català, com a garantia dels principis d’inclusió, igualtat d’oportunitats i no-segregació.

Els polèmics plans de la Conselleria per a l’escolarització del curs 24/25 han dinamitat el consens general entorn del model educatiu i han alarmat la comunitat educativa per la seva intenció de segregar els alumnes en funció de l’elecció lingüística, tant en el primer ensenyament, com a través de la imposició unilateral del Pla Pilot per a Primària i Secundària.

La trobada s’inscriu dins la campanya de l’Assemblea de Docents 'El català, un ventall d’oportunitats', que ha anat generant materials per informar les famílies dels avantatges de l’escolarització en la llengua pròpia. Una de les iniciatives de la campanya ha estat l’edició de vídeos –subtitulats a 10 idiomes–, en què diversos personatges expliquen l’experiència d’haver estat escolaritzats en català. Per això també s’hi ha hagut una projecció i hi han intervingut Ismael Isaac i Tania Irene López, dos dels seus protagonistes.

Des de FAPA, Miquel Àngel Guerrero ha recordat que l’elecció dels pares no pot vulnerar el dret dels alumnes a aprendre la llengua consensuada en el projecte lingüístic de cada centre aprovat pel Consell Escolar on les famílies estan representades.

Per la seva banda, Joana Maria Mas, d’ADIPMA, ha defensat que la realitat sociolingüística dels centres fa necessari mantenir el model lingüístic que ha funcionat fins ara.

A continuació ha intervengut el president de l’OCB, Antoni Llabrés, i ha fet saber que el pla pilot voluntari és una resolució del conseller que no té cobertura normativa, perquè no es substenta en cap dret reconegut a la legislació autonòmica vigent. També ha anunciat que l’entitat interposarà un recurs contenciós administratiu i en demanarà la suspensió cautelar.

En quart lloc, el torn ha estat de la representant de Xarxa Educativa per la Llengua, Catalina Bibiloni, i ha denunciat que hi ha hagut un trencament del consens educatiu dels darrers 30 anys per part de l'actual govern per la qual cosa tots els integrants de la Xarxa rebutgen el pla de segregació lingüística.

Per la seva part, Antoni Salvà, en nom del Col·legi de Docents, ha destacat que no existeix cap indicador objectiu que avali aquest pla lingüístic i que el Col·legi n'ha demanat la seva retirada. També ha posat èmfasi que en els centres concertats qui atorga la potestat per aprovar la sol·licitud del pla pilot recau en la titularitat del centre i no en els claustres com sí passa en els centres públics.

Per finalitzar l’acte, Marina Vergés, com a portaveu de l’Assemblea, ha fet una crida a la participació massiva a la Diada per la Llengua de dia 5 de maig, organitzada per l’OCB i Joves de Mallorca per la Llengua.