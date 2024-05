Més de seixanta entitats i plataformes de la societat civil de Mallorca manifesten el seu suport a la Diada per la Llengua del pròxim diumenge, 5 de maig

Més de seixanta entitats i plataformes de la societat civil de Mallorca han manifestat el seu suport a la Diada per la Llengua convocada per l’Obra Cultural Balear que se celebrarà el pròxim diumenge, 5 de maig, a la plaça Major de Palma amb el lema «Sí a la llengua!». Una convocatòria amb un ampli suport de la societat civil que es mobilitza contra les polítiques d’agressió a la nostra llengua.

Les entitats, entre les quals hi ha organismes tan representatius com el GOB, l’Associació Memòria de Mallorca, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Assemblea de Docents, l’Associació d’Editors de Balears, el Gremi de Llibreters de Mallorca, l’Associació d’empreses balears d’arts escèniques, la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Mallorca, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Alternativa Docent, STEI Intersindical, Siau, UGT Illes Balears, UOB, CCOO Illes Balears, USO Illes Balears, SEPC UIB i Unió de Pagesos de Mallorca, han donat suport a l’OCB en la seva crida als ciutadans a sortir al carrer per defensar la llengua.

L’OCB crida la ciutadania a sortir al carrer i dir 'Sí a la llengua!' per defensar els seus drets lingüístics i per demanar a les forces polítiques democràtiques que retornin al consens estatutari en matèria lingüística i facin pinya davant d’aquells que la voldrien fer desaparèixer; per exigir als poders públics l’impuls decidit de polítiques valentes que la promocionin, perquè en tenen l’obligació estatutària i legal, i el cessament de les mesures involutives d’aquest inici de legislatura; i per manifestar el compromís amb la llengua pròpia.

La Diada per la Llengua començarà a les 17 h a la plaça Major de Palma amb una ballada popular a càrrec de Magranes. A les 18 h arribarà el Correllengua i, seguidament, se celebrarà l’acte central de la Diada. La jornada finalitzarà a les 19 h amb una altra ballada popular amb Música Nostra.

Les entitats que donen suport a la Diada per la Llengua de l’OCB, més les que s’hi puguin afegir aquesta setmana, són: