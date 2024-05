Quarta edició de la Diada per la Llengua a Formentera

La Plataforma per la Llengua ha celebrat aquest cap de setmana el seu 30è aniversari a Formentera. La menor de les Pitiüses ha viscut la quarta edició de la Diada per la Llengua, on s'hi ha fet present l'ONG pel català amb un seguit d'actes lúdics i musicals.

La jornada, organitzada conjuntament amb l'Obra Cultural Balear de Formentera, ha servit per reivindicar la defensa i la promoció del català a través de la música del cantant i compositor menorquí Cris Juanico.

L'antic líder del grup Ja t'ho diré hi ha actuat presentant el seu darrer treball, 'Cançons de Xerxa', que musica poemes de Pere Xerxa, el pseudònim amb el qual signava el recordat mestre i filòleg Joan Francesc López Casasnovas.

Durant la Diada, també hi ha hagut una actuació dels tradicionals capgrossos de Formentera i la Plataforma per la Llengua ha muntat una paradeta per oferir a tots els formenterers una mostra del marxandatge i les campanyes que té en marxa l'entitat.

El de Formentera és un més dels actes que s'aniran organitzant enguany a tots els territoris de parla catalana per tal de commemorar els 30 anys de la Plataforma per la Llengua i entrar en contacte amb tot el voluntariat i el teixit associatiu que col·labora en la defensa i normalització de la llengua catalana.