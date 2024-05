Una dona demana a un conductor del TIB a quina hora surt el bus i aquest li respon que parli en castellà i l'empeny

La Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana a Mallorca (CAL Mallorca) ha denunciat un nou cas greu de discriminació per raó de llengua. Segons explica la CAL Mallorca en un comunicat: «Aquest passat dilluns, 29 d’abril, malauradament, es va tornar a produir un nou cas de discriminació per raó de llengua, amb amenaça d’agressió física inclosa. El fets varen tenir lloc a la parada de la línia número 302 del TIB, a l’estació intermodal de Palma».

Els fets

La CAL detalla que sobre «les 17.15 hores, quan una membre de la CAL Mallorca, Carme R, va demanar al conductor a quina hora sortia l’autobús i aquest li va exigir de mala manera que li parlàs en castellà 'perquè estam a Espanya, que el català només es parla a Catalunya' i que era una maleducada i mala persona i fes el favor de no entorpir el pas a la gent».

La situació que es va agreujar fins al punt que «tant el conductor com alguns altres passatgers, encoratjats per aquest, la varen empènyer i malmetre per fer que acabàs de passar dins del vehicle».

Denúncia

La Cal Mallorca anuncia que «davant d'aquests fets gravíssims, la víctima de la discriminació, emprendrà les accions pertinents per denunciar aquesta flagrant violació dels drets dels i les mallorquines a expressar-se en la seva llengua, tot encoratjant a la resta de la població que faci el mateix i faci prevaldre els drets lingüístics del poble mallorquí, dissortadament, cada vegada més amenaçats per la intolerància de l’espanyolisme més retrògrad i furibund».