Salas (El Pi): «Donar en títol de 'Reial' a l'Acadèmi Báléà és com donar el Premi Nobel de Medicina a un 'curandero'»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha demanat a la Casa Reial espanyola que faci una passa enrere i que retiri el títol de 'real' a 'l'Acadèmi de sa Llengo Báléà'. «Títols a acadèmies com aquesta fa empegueir. No s'entén com la Casa Reial espanyola hagi pogut atorgar aquesta distinció a una associació que s'ha inventat la grafia d'una llengua. Això no té cap pes acadèmic», ha assegurat el conseller insular Antoni Salas.



«Qui assessora la Casa Reial espanyola per a donar aquest títol?», s'ha demanat el portaveu. «Supòs que en temes de llengües qualque universitat o institució pública lligada a la llengua es deu pronunciar per a donar una distinció d'aquest tipus. Estam davant un grup que fomenta la incultura i va en contra dels acadèmics i estudiosos de la nostra llengua», ha considerat.



«El mallorquí és el català de Mallorca i el menorquí el de Menorca, tot és la mateixa llengua amb diferents dialectes. És incongruent que la Casa Reial atorgui aquesta distinció a qui nega una evidència científica i acadèmica», ha insistit. «És com si donàssim un Nobel de Medicina a un 'curandero' o un premi d'astrofísica al cunyat que ens arregla el carburador de la moto. Una mica de serietat. Ja està bé de ser populista. No es poden fer les coses d'aquesta manera, i per això demanam una rectificació immediata per part de la Casa Reial espanyola», ha sentenciat Salas.