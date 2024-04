L’AMIC IB es reuneix amb Prohens per a explicar la tasca de l’entitat i marcar objectius de futur

El president de l’AMIC Illes Balears, Ramon Grau, el secretari general, Josep Ritort, i el delegat de l’AMIC IB, Joan Oliver, s’han reunit aquest 24 d’abril amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la ciutat de Palma.

Durant la trobada, Ramon Grau ha explicat què és i quina és la tasca de l’Associació – AMIC Illes Balears i AMIC + global -, cap on es dirigeix i quins són els seus objectius i línies de treball de cara al futur, subratllant en tot moment «la importància del suport institucional per dur a terme projectes i oferir serveis als mitjans que hi formen part», els quals actualment en sumen gairebé un centenar en paper, format digital i audiovisuals.

Per la seva part, Marga Prohens ha mostrat «especial sensibilitat» pel que fa a la situació que estan vivint en aquest moment els mitjans de proximitat, subratllant que és imprescindible «la seva defensa a causa del panorama actual» i remarcant que la institució «vol continuar apostant pels mitjans de proximitat, els quals són els que estan fortament arrelats al territori».

De fet, en l’actualitat el Govern «dona suport a la majoria dels projectes que es duen a terme dins l’Associació, com és el cas de les jornades de formació, l’oferta de serveis als mitjans associats o les diferents accions socials que es duen a terme per a aconseguir la promoció del català entre les persones joves», ha remarcat l'AMIC.