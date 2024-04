Neix 'Matxa', el nou projecte d'intel·ligència artificial que interpreta textos a veu amb variants dialectals

El projecte Aina ha publicat el primer model lingüístic en obert que ofereix interpretació de text a veu (Text To Speech/TTS) en català central, nord-occidental, balear i valencià. Es tracta de 'Matxa', un nou recurs lingüístic desenvolupat per Aina, el projecte d'intel·ligència artificial i tecnologies del llenguatge que desenvolupa el Barcelona Supercomputing Center (BSC), per potenciar el català en el món digital.

Segons informa Racó Català, 'Matxa' manté la naturalitat i les característiques de les veus usades per a entrenar-lo, procedents de parlants d'arreu dels Països Catalans.

Aquest avenç tecnològic obre la porta a diverses aplicacions pràctiques per a la interpretació de text a veu en català. En aquest sentit, des del projecte Aina es treballa amb empreses i institucions amb l'objectiu de desenvolupar solucions específiques basades en aquesta tecnologia d'intel·ligència artificial.

El model 'Matxa' ja està disponible a la plataforma Hugging Face, la comunitat d'IA amb recursos de codi obert, des d'on es poden fer proves amb les veus a través d'una demo pública, i conèixer els detalls tècnics de la solució.