La doctora Caterina Valriu, nova membre de l'Institut d'Estudis Catalans

La doctora Caterina Valriu Llinàs, catedràtica del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, ha estat elegida nova membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Les línies de recerca de Caterina Valriu són la literatura de tradició popular i la literatura infantil i juvenil. Ha publicat un gran nombre de monografies i articles —tant acadèmics com divulgatius— entorn de les rondalles, els cicles i els personatges llegendaris, la història de la literatura infantil i juvenil, la didàctica de la literatura i la dinamització de la lectura, les tècniques de narració, el costumari, etc.

Entre les seves obres de recerca sobre narrativa d'arrel oral podem destacar El rei en Jaume I, un heroi històric, un heroi de llegenda; Sant Vicenç Ferrer: història, llegenda i devoció; El comte Mal, entre la història i la llegenda —els tres, en col·laboració amb Tomàs Vibot—; Contes et légéndes d'Espagne i els reculls d'articles Paraula viva, Imaginari compartit i De llegenda (2022). Com a autora de llibres per a joves lectors, cal destacar títols com Mare, d'on venen els infants? —amb il·lustracions de Toni Galmés—, Premi Mallorca 2020, L’amic de paper, el llibre solidari Quatre retocs i Les banyes d’en Cucarell, entre d'altres. Amb el nom de «Catalina Contacontes» fa més de 30 anys que explica contes de viva veu a tota mena de públics i treballa per la difusió de la literatura en tots els àmbits: centres educatius, institucions culturals i també a les xarxes.

Va ser guardonada el març de 2023 amb el premi Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi doctoral en català de la Universitat de Barcelona, en la modalitat de millor acció en català de divulgació de la tesi. El guardó li va ser concedit per la Universitat de Barcelona amb motiu de la seva segona tesi doctoral, en Antropologia i defensada a la UIB, El corpus de rondalles de Mallorca d’Antoni M. Penya i l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria-Toscana: edició, catalogació i estudi; la doctora Valriu l’ha recollit en la monografia Les rondalles que l’Arxiduc no publicà (Galés Edicions, 2022). Aquesta obra va ser mereixedora del Premi Mallorca de Creació Literària i Fotografia Contemporània 2021, en la categoria d’assaig, que atorga el Consell de Mallorca.

Publicacions recents

Més recentment, la doctora Valriu ha publicat el llibre 29 rondalles meravelloses de Mallorca (recollides el 1894), editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Aquesta obra va ser guardonada amb el premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular que concedeix l'Ajuntament de Bellpuig (Lleida), l’any 2023. L’obra reagrupa les 29 rondalles recollides per l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria-Toscana, les transcriu, en fa l’edició anotada i un estudi detallat de cada narració des del punt de vista etnopoètic.

També ha publicat el volum El peix Nicolau, editat per Disset Edicions. Amb il·lustracions de Petra Pericàs, l’obra reformula en un conte modern una antiga llegenda que es contava a Mallorca i a tot el Mediterrani en diverses variants. El volum incorpora un codi QR que, en activar-lo, permet escoltar el conte narrat per Caterina Valriu amb la col·laboració d’algunes veus infantils.