L'Agrupació de Colles Geganteres de les Balears es torna a posar en marxa amb Joan Méndez de president

L'Agrupació de Colles Geganteres de les Balears, entitat fundada l'any 2003 per les agrupacions de gegants de Manacor, Calvià i Llucmajor, s'ha tornat a posar en marxa, després de més de 12 anys parada, amb Joan Méndez al capdavant.

L'Agrupació de Colles Geganteres de les Balears ha informat que les agrupacions de gegants mallorquines han pres la iniciativa d'agrupar-se sota una mateixa entitat.

«És un orgull poder assumir el repte de ser el nou president de l'Agrupació de Colles Geganteres de les Balears i representar d'aquesta manera als meus companys geganters. Queda molta feina per fer i el primer serà presentar-nos a les diferents institucions de les Illes --Govern, consells insulars i Ajuntaments--, per a millorar la nostra cultura gegantera tan arrelada a les nostres illes», ha explicat el nou president d'entitat, Joan Méndez.

L'Agrupació de Colles Geganteres compte dins del seu patrimoni amb dues figura geganteres que representin les quatre illes de l'arxipèlag, el Foner --Mallorca i Menorca-- i na Tanit --les Pitiüses--. Aquests gegants van ser construïts l'any 2007 amb un conveni de col·laboració amb el Govern.

La nova junta directiva de l'Agrupació la conformen: Joan Méndez, Antoni Oliver, Jaume Terrassa, Pep Toni Moyà, Xisco Sánchez, Miquel Llull i Sebastià Cantallops. Pròximament, aquesta junta directiva, emprendrà unes jornades de treball amb les colles geganteres menorquines per a poder parlar amb elles de les seves preocupacions, i fer una estratègia conjunta pel bé del món geganter illenc.

«Els principals reptes de l'actual agrupació seran fer més difusió de la cultura gegantera en cada racó de les illes. Enfortir les colles geganteres que ja existeixen en diferents municipis i barriades; com també, evitar que hi hagi gegants i capgrossos aturats i sense portadors. Per això, vull fer una crida a Ajuntaments i associacions que actualment tenen figures geganteres i no surten: som aquí per a ajudar-los i fer tot el possible per a crear agrupacions de gegants que els facin ballar», ha conclòs Méndez.