La investigació de la UIB va generar 6,1 milions d'ingressos en contractes, convenis i patents en 2023

Els resultats de la recerca aplicada i la transferència de coneixement que es duu a terme a la Universitat de les Illes Balears varen generar durant l’exercici 2023 uns ingressos de 6.132.167 euros, segons l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears (OTRI). Les xifres demostren la consolidació de l’esforç d’innovació i la transferència de la Universitat cap a la societat, que es tradueix en contractes d’R+D+I, ingressos per patents i altres convenis.

En concret, la suma total de 6.141.167 euros procedeix de quatre grans àmbits:

Els contractes d’R+D+I amb entitats privades: 958.202 euros

Els contractes d’R+D+I amb entitats públiques: 4.596.211 euros. La facturació anual per llicències d’explotació de les tecnologies i coneixements de la UIB: 120.800 euros

Els fons captats per a la recerca i la transferència, a través de convenis, càtedres i donacions: 465.954 euros l’any 2023

L’OTRI té l’objectiu de dinamitzar les relacions entre la Universitat, les empreses i altres agents socioeconòmics per aprofitar els coneixements i els resultats de la recerca que es duu a terme a la Universitat de les Illes Balears.

La presentació de les dades i xifres de l’any 2023 ha tingut lloc el dilluns, 22 d’abril, a l’edifici de Ca ses Llucies, que serà la seu del programa de suport a l’emprenedoria UIB Emprèn. Hi han intervingut la vicerectora d’Innovació i Transformació Digital, Lorenza Carrasco; el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, MP (FUEIB), Luis Vegas, i la directora de l’OTRI, Lorena Vela.

Contractes d’R+D+I amb entitats privades

Durant l’any 2023, l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears ha gestionat un total de 130 contractes amb entitats privades. D’aquests, un 69 per cent són amb empreses d’àmbit balear; un 24 per cent són empreses d’àmbit estatal i un 7 per cent són empreses internacionals.

Suport a les pimes

A més, s’ha executat el programa de suport universitari a la innovació a les pimes: Espai Accelera. Aquesta iniciativa té com a objectiu finançar col·laboracions amb els grups de recerca de la UIB en el marc de projectes d’R+D+I empresarial, i té el suport de la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital del Govern de les Illes Balears.

En total, l’any 2023 es varen gestionar 43 projectes presentats per 39 empreses (26 de Mallorca, 7 de Menorca i 6 d’Eivissa). D’aquests, es varen seleccionar 13 propostes de col·laboració: 5 col·laboracions de consultoria científica experta i 8 projectes d’R+D+I.

Contractes d’R+D+I amb entitats públiques

També s’han signat 69 contractes d’R+D+I i encàrrecs de gestió per valor de 4.596.211 euros amb diferents organismes públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Consell de Mallorca, atès que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és el seu mitjà propi des de febrer de 2022 i maig de 2023, respectivament. Aquest import suposa un increment del 62 per cent respecte de l’any anterior.

Protecció de la innovació

La UIB va disposar l’any 2023 d’un total de 77 famílies de patents i models d’utilitat en vigor, del quals un 19 per cent tenen l’origen en l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) i un altre 19 per cent en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Un 14 per cent corresponen a Enginyeria Industrial i Construcció, i un altre 14 per cent, a Biologia, entre d’altres.

L’evolució del nombre de famílies de patents i models d’utilitat s’ha mantingut estable per sobre de les 70 en els darrers cinc anys, i passen de les 73 el 2011 a les 77 el 2023. D’aquestes famílies, la UIB disposa de 375 patents i models d’utilitat en vigor, la meitat de les quals, el 50,27 per cent, tenen validació de patent europea.

El percentatge de patents i models d’utilitat transferits és del 36 per cent, que representa uns ingressos anuals de l’explotació de la tecnologia i/o coneixement de la UIB. Aquests ingressos han estat de 121.000 euros el 2023.

A més, a través de l’Espai Valida, iniciativa inclosa en el programa de suport a la innovació Innova UIB-Pimes, s’han finançat un total de 6 projectes d’R+D del personal docent i investigador de la UIB mitjançant proves de concepte.

Captació de fons

L’OTRI canalitza també la captació de fons procedents de donacions i col·laboracions. Durant l’any 2023 es varen recaptar 456.954 euros. D’aquests, 360.000 euros procedeixen de les càtedres UIB-Empresa; 73.969 euros, d’altres convenis de col·laboració empresarial, i 22.985 són procedents de donacions.

Amb aquests doblers es financen anualment 12 projectes d’investigació, com el projecte ENDO-DIET per a la investigació dels factors dietètics i l’endometriosi; sis projectes singulars i solidaris, com INeDITHOS en l’àmbit de la pedagogia hospitalària o DiaPal, un videojoc educatiu sobre la diabetis de tipus 1, entre d’altres, a més de vuit beques i premis per a estudiants.

Impuls a l’emprenedoria

El programa de suport a l’emprenedoria de la UIB va assessorar durant l’any 2022 un total de 30 projectes empresarials i 35 emprenedors. També es va organitzar el programa Explorer-Santander, les càpsules d’èxit professional, els tallers de foment de la cultura emprenedora i els premis Iemprèn als millors treballs de fi de grau i de fi de màster.