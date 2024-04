El 94% dels nostres lectors consideren que nomenar Leonor de Borbón com a filla adoptiva de Mallorca és «un acte de servilisme»

Clara i contundent majoria. El 94,7% dels nostres lectors consideren que Leonor de Borbón no hauria de ser nomenada filla adoptiva de Mallorca perquè és «un acte de servilisme». Per contra, només el 5,3% dels nostres lectors s'hi mostren favorables perquè «promocionarà el nom de l'illa». L'enquesta ha estat un èxit de participació amb més de 1.200 vots.



Sigui com vulgui, la polèmica encesa. Com informàrem fa unes setmanes, el Consell de Mallorca vol nomenar filla adoptiva a la Princesa espanyola, Leonor de Borbón, com a reconeixement «al vincle de l'altesa Reial amb l'illa». El Consell vol concedir aquesta distinció amb motiu dels Premis, Honors i Distincions que la institució insular concedirà per la pseudodiada postissa de Mallorca, que se celebrarà el 12 de setembre.

En els pròxims mesos la iniciativa s'haurà de debatre i aprovar en sessió plenària de la institució insular. El president del Consell, Llorenç Galmés, espera que «la proposta tiri endavant amb el màxim consens possible entre les forces polítiques representades en el Consell» malgrat que el grup de MÉS per Mallorca a la institució ja ha avançat que votarà en contra i ha mostrat el seu rebuig ferm a la iniciativa. Després, es traslladarà la proposta oficial a la Casa Reial.

El president del grupuscle radical monàrquic Hermandad Nacional Monárquica de España, José Fernández, es va reunir fa unes setmanes amb el president del Consell, Llorenç Galmés, i durant la trobada li va plantejar la possibilitat d'atorgar aquest reconeixement a la Princesa espanyola pel seu vincle amb Mallorca.

En aquest sentit, el president del Consell ha destacat que «Mallorca ha vist créixer a la futura Reina d'Espanya, ja que segueix la tradició familiar de passar les vacances a l'illa reforçant el seu amor per aquesta terra i portant el nom de Mallorca per tot el món». «El nomenament de la Leonor de Borbón com a filla adoptiva de Mallorca és una mostra de gratitud i reconeixement de la seva estima cap a la nostra illa», ha conclòs.



Així, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, una àmplia base social es mostra en contra del nomenament i es qüestiona la conveniència d'atorgar una distinció a una persona que el seu únic mèrit és haver passat algunes setmanes de vacances a Mallorca.