L'OCB exhibeix força i agafa embranzida cap a la Diada del 5 de maig

Més de 500 persones es varen reunir, aquest passat divendres, a la trobada de socis de l'Obra Cultural Balear (OCB), en el qual el president de l'entitat, Antoni Llabrés, va cridar a la mobilització de cara a la Diada per la llengua del 5 de maig a la plaça Major de Palma.

Socis de l'Entitat arribats de tots els pobles de Mallorca, varen fer pinya, compartiren sopar i varen participar d'un acte que va tenir moments per girar l'ullada cap enrere, moments de celebració d'un present robust com a entitat i de preparació del futur més immediat que es focalitza en la Diada perla Llengua del proper 5 de maig a la plaça Major de Palma.

El president de l'OCB, Antoni Llabrés, va fer crida a la mobilització a tots els socis i simpatitzants de l'entitat: «Perquè estimam Mallorca, és hora de sortir al carrer per fer front a l'envestida i proclamar molt alt 'Sí a la llengua'. Dia 5 de maig, tothom a Palma».

L'OCB va voler així mateix destacar el suport continuat dels seus socis i va retre homenatge als membres amb una trajectòria de més de 50 anys per agrair-los el seu suport i compromís, fent-los lliurament d'un obsequi. Entre aquests socis amb més de 50 anys d'història hi ha el prestigiós lingüista i professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Gabriel Bibiloni, qui també va aprofitar l'ocasió per a pronunciar unes paraules.

La trobada també va ser escenari d'una càlida benvinguda als nous socis de l'OCB incorporats aquest 2024 (més de 250) fent-los lliurament del seu carnet de soci. En aquesta ocasió també varen pronunciar unes paraules Maria Mercè Gomila, docent de 24 anys, nova sòcia de la delegació de Sant Llorenç. Seguidament, també es va reconèixer al soci més jove de l'Entitat, un nadó de sis mesos.

La trobada de socis de l'OCB va ser un moment de celebració i reconeixement, però també una oportunitat per agafar forces i embranzida de cara a la Diada per la Llengua que se celebrarà el pròxim 5 de maig en la plaça Major de Palma.