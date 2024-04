Cadena humana a Palma per a protestar i denunciar «el genocidi» a Palestina

La plataforma Mallorca per Palestina ha realitzat una cadena humana a Palma per a denunciar «el genocidi a Gaza, i en general a Palestina, a mans de l'exèrcit d'Israel». La protesta ha començat a l'Estació Intermodal de Palma i s'ha estès al llarg d'avingudes. Hi han participat més de 200 persones.



Amb aquesta protesta, la plataforma Mallorca per Palestina ha reivindicat «l'alto el foc permanent i definitiu, l'entrada d'ajuda humanitària immediata i sense restriccions; així com l'embargament d'armes a Israel i la ruptura de relacions diplomàtiques».



La plataforma també ha volgut reivindicar «que es reconeguin els drets nacionals de Palestina, que Palestina assoleixi l'estatus de membre de ple dret de la comunitat internacional, el retorn de la diàspora, així com que la Cort Internacional de Justícia i el Tribunal Penal Internacional jutgin el genocidi i els crims de guerra comesos per l'estat d'Israel i els seus responsables».



Segons Mallorca per Palestina, «es calcula que pel primer dia del 2024, el nombre d'assassinats pels atacs israelians han arribat a 33.000 persones, (25.000 cadàvers recuperats) i 8.000 sota les runes, la majoria dones i nens, amb 57.697 ferits».



Des de la plataforma es vol denunciar «la sagnat situació de les víctimes del conflicte, en molts casos infants, persones majors, dones, periodistes, personal sanitari, tant per bombes com per la pèrdua d'atenció sanitària general».



Des de la plataforma Mallorca per Palestina denuncien «la situació de genocidi actual que s'està duent a terme amb l'excusa de la guerra, que està provocant una situació de fam, epidèmies i catàstrofe humanitària de la població palestina».



Entitats i persones de la societat civil de Mallorca s'han coordinat per donar suport a aquesta protesta en forma de cadena humana a fi de «denunciar la gravetat de la situació».