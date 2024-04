El GOB i altres entitats ecologistes mostren el seu suport a la lluita de les Canàries contra el turisme massificat

El GOB i altres col·lectius ecologistes de l'organització 'Menys turisme, més vida' han donat suport aquest dissabte a la manifestació «Canàries té un límit» i, han advertit, «les Balears, també». Els col·lectius han desplegat una pancarta davant les escales de la Seu en solidaritat amb la campanya 'Canàries s'esgota' en contra dels «impactes salvatges» del turisme.



Des del GOB han informat que aquest dissabte es preveu una mobilització «històrica» a Canàries, amb manifestacions en totes les illes de l'arxipèlag. Una mobilització, han recordat, precedida d'una vaga de fam col·lectiva i indefinida iniciada per activistes el passat 11 d'abril. Tot això per a exigir polítiques que prioritzin el benestar de la població i posin fi a un model de turisme «depredador».



En aquest sentit, els ecologistes de les Balears han volgut fer arribar tot el seu suport als activistes de Canàries que «estan sacrificant la seva salut» per a denunciar el model turístic actual que, «ignora la realitat insular i els límits del territori», la qual cosa ha dut al fet que «Canàries s'esgota» perquè «Canàries té un límit».



Uns límits que, han advertit des del GOB, «les Balears també tenen» perquè aquest territori coincideix amb Canàries en el «mateix model colonialista, ecocida, racista i profundament injust» que «malbarata recursos que no es tenen i que és difícil aconseguir, com l'aigua i l'energia elèctrica», la qual cosa «obliga a disposar d'infraestructures desproporcionades en relació amb la població que, no obstant això, és qui càrrega amb el seu cost», causant «l'empobriment de la ciutadania i de la mateixa comunitat»; així com «distorsiona i encareix el mercat de l'habitatge i devasta el territori, degradant els ecosistemes i el paisatge».



A més, segons el GOB les Balears s'enfronten a «noves amenaces» després que «el Govern del PP hagi decidit impulsar encara més el creixement turístic i la destrucció del territori». Així, els ecologistes han lamentat que el PP hi hagi anunciant l'aixecament de la moratòria turística i la modificació de les lleis 3/2022, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Balears, i 3/2023, de Menorca Reserva de Biosfera.



També, que els 'peperos' defensin el turisme de creuers i es manifestin contraris a limitar la seva arribada, «malgrat la contaminació, utilització de recursos (aigua, residus), saturació del centre de Palma i risc que suposarà l'ús de la xarxa elèctrica absorbint una energia que pot ser crítica per al sistema».



El GOB i els ecologistes han lamentat igualment que el PP impulsi i doni suport a inversions per a engrandir i optimitzar infraestructures «al servei de més creixement», com és el cas de l'aeroport; així com que prepari «una desregulació urbanística i territorial» que, en la seva opinió, «es traduirà en noves agressions al territori»; i, finalment, que «ignori les vides col·lapsades de qui sosté aquest model», posant com a exemple «el menyspreu a les Kellys».



Així, i per a concloure, el GOB i els col·lectius de l'organització 'Menys turisme, més vida' han reiterat «tot el suport i agraïment» als activistes canaris per animar-los a «continuar la lluita en defensa de la vida digna en els territoris hiperturistitzats».