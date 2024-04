234 apotecaries de les Balears se sumen al programa de detecció precoç del càncer colorectal

Un total de 234 apotecaries de les Balears s'han sumat al programa de detecció precoç del càncer colorectal de 2024, encara que el seu número podria augmentar a mesura que s'ampliï la cobertura en els Centres de Salut participants.

Així ho ha explicat l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a les Balears, que aquest divendres ha iniciat la campanya 'Juga el teu paper contra el càncer de còlon' en les farmàcies de les Balears, segons ha explicat la AECC i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears (Cofib) en un comunicat conjunt.

Actualment, el càncer colorectal és el segon en incidència tant en homes com en dones i el primer si es consideren els casos de tots dos sexes a l'Estat espanyol. Segons dades Observatori del Càncer, durant 2023, 40.203 persones van ser diagnosticades de càncer colorectal a l'Estat, 720 casos varen ser a les Balears.

El càncer de còlon és a més un dels tres tumors que poden ser detectats precoçment a través d'un programa poblacional de cribratge, en aquest cas amb el Test de Sang Oculta en Femta (TSOH).

Després de deu anys d'inclusió en la Cartera de Serveis Comuns de Sistema Nacional de Salut (SNS), no s'han aconseguit els objectius de tenir implantat el 100% del programa en tot el territori espanyol i aconseguir el 65% de participació de la població diana (homes i dones de 50 a 69 anys). A les Balears, la participació en el 2023, segons dades facilitades per la Conselleria de Salut, va ser del 34%.

Per a desenvolupar aquesta campanya, s'utilitzarà el trespol de les farmàcies per a col·locar uns vinils informatius i aprofitar el temps d'espera per llançar missatges sobre la importància de participar en el programa.

El president del Cofib, Antoni Real, ha agraït la col·laboració conjunta amb l'associació, ja que estan «encantats» de participar en aquesta campanya per a fomentar la participació de tota la població en aquesta mena de cribratges, que «són fonamentals per a augmentar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients».

Per part seva, el president de la AECC a les Balears, José Reyes, ha recordat que nou de cada deu persones sobreviurien al càncer de còlon si es detectés precoçment, per això és fonamental que la població respongui a la invitació de la Direcció General de Salut i, en rebre la seva carta, acudeixi a la seva farmàcia a sol·licitar el test de sang oculta en femta i el realitzi.