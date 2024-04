La comunitat jueva de Mallorca es prepara per a celebrar la seva Pasqua

Les comunitats jueves d'arreu del món celebraran la pròxima setmana el Péssa'h, o Pasqua jueva. Es tracta d'una de les festivitats més importants del judaisme que commemora la sortida dels hebreus d'Egipte. A Mallorca, la comunitat jueva celebrà el tradicional Séder, que dona inici a la festivitat, el pròxim dilluns dia 22 d'abril a les 19.00 hores a Palma. Organitzat per l'entitat Habad Lubàvitx, s'espera l'assistència d'unes 150 persones.



El Séder, que es pot traduir per 'ordre', és un ritual que inclou un sopar col·lectiu. S'han de beure quatre copes de vi kaixer, es menja la matsà, o pa alís (un tipus de pa sense llevat), unes herbes amargues, unes pastes dolces, etc. Durant el sopar també es llegeix la Haggadà de Pasqua, text tradicional jueu que acompanya la festa, i es canten cançons adients.



El Séder que se celebrarà a Palma estarà conduït pel rabí Uri Libersohn. El rabí, natural de Mèxic, però que actualment viu i estudia a Nova York, ha explicat a dBalears el significat de la Pasqua jueva. «El Péssa'h commemora el nostre naixement com a poble amb la sortida d'Egipte. Ens recorda que ja fa 3.000 anys que existim, tot i els intents que històricament s'han donat per a rebaixar-nos o destruir-nos; com per exemple amb la Inquisició i l'Holocaust». «Aquesta festivitat ens recorda que si ens mantenim units, aconseguim sempre sobreposar-nos a les adversitats», ha assegurat el rabí.



Pel que fa al Séder, el rabí Libersohn ha recordat que és una festivitat que comporta «moltes regles», però que es clou en un sopar comunitari, conegut com a «sopar de reis», que vol mostrar «la unitat i la humilitat del judaisme, així com mostrar que Déu és arreu amb nosaltres». Sobre el menjar kaixer, el rabí ha explicat que actualment duen aquest menjar de Nova York «perquè a Mallorca és molt difícil d'obtenir». El rabí, que ha visitat diverses vegades Mallorca i que coneix la realitat de l'illa, ha assegurat que el traslladat es fa gràcies al patronatge de l'organització Habad Lubàvitx. «L'entitat ajuda a promure el judaisme i permet mantenir les festivitats a les comunitats més petites, que tenen necessitat de rabins i organització. És el cas de Mallorca», ha assegurat.



En aquest sentit, el rabí Libersohn ha volgut recalcar el caràcter festiu del Péssa'h que és «obert a tota la comunitat i també als jueus que visiten l'illa o són de turisme a Mallorca». «L'objectiu és que tothom se senti benvingut, sigui quina sigui la comunitat en la qual viu habitualment», ha expressat.



Cal tenir en compte que, segons hi ha constància històrica, la Pasqua jueva se celebrava a Mallorca ja abans de la conquesta catalana. En aquest sentit, per exemple, a l'edat mitjana el municipi d'Inca era un centre productor de vi kaixer i es coneixia amb el nom de 'vi juevenc'. Fins i tot se n'exportava a altres comunitats jueves d'arreu de la Mediterrània. Finalment, es pot destacar que, abans del Séder de dilluns, l'entitat Limud Mallorca (que promou la cultura jueva a l'illa) ha organitzat un sopar de trobada per a tota la comunitat jueva de Mallorca.