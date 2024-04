SFM inicia els tràmits per a construir un aparcament públic subterrani al solar de l'antiga estació d'autobusos de Palma

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha iniciat l'estudi de viabilitat economicofinancera per a construir un aparcament públic subterrani al solar de l'antiga estació d'autobusos de Palma, situat en el carrer d’Eusebi Estada, que seria explotat en règim de concessió administrativa i els termes de la qual s’han de fixar en funció dels resultats que determini l'estudi.

La nova dotació, que entre altres objectius es planteja per a «facilitar el canvi de mode amb el ferrocarril, atenent a la proximitat del solar amb l'estació Intermodal», constaria de tres o quatre plantes soterrades, aspecte que encara està per determinar, i una capacitat d'entre 350 i 400 places. Una de les plantes es vincularia directament a la utilització per part de l'explotació ferroviària, mentre que una altra es reservaria per als residents de la zona i una o dues, en funció del que finalment determini el projecte, per a l’ús públic en rotació.

Respecte de l'ús del solar en superfície, SFM estudia diferents alternatives que ha de consensuar en col·laboració amb l'Ajuntament de Palma. Al marge d'incloure els accessos a l'aparcament subterrani, d'una banda hi ha la possibilitat d'ampliar el parc de les Estacions; i de l’altra, l'opció de construir una parada d'autobusos de transport discrecional, encara que ambdues opcions podrien combinar-se.

Igualment, SFM estudiarà incloure en el projecte qualsevol altra proposta sobre aquest tema que l'Ajuntament de Palma li proposi «en funció de les necessitats de la ciutat». Així mateix, SFM aprofitaria l'actuació per a «posar en valor els elements patrimonials ferroviaris que es preserven en l'entorn i millorar instal·lacions tècniques de la zona».

Des que es va iniciar la retirada de les marquesines a finals del passat mes de gener i es va deixar condicionat per a futurs usos l'espai que anteriorment va ocupar l'antiga estació d'autobusos, SFM sempre ha mostrat l’absoluta disposició per recuperar aquest espai públic per a la ciutat.

En aquest sentit, en Consell d'Administració de l'empresa pública que va tenir lloc el passat mes de febrer, es va iniciar l'expedient per construir un aparcament subterrani en els terrenys de l'antiga estació d'autobusos de Palma.