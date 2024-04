El Consell de Menorca amplia la seva oferta d'ajudes per a dones víctimes de violència de gènere

El departament de Benestar Social del Consell de Menorca obrirà una nova convocatòria d'ajuts socials dirigida a dones víctimes de violència de gènere que acreditin recursos insuficients i tinguin especials dificultats per aconseguir feina, per exemple, a causa de la seva edat, responsabilitats familiars, existència d'una situació de risc o altres circumstàncies socials que dificultin l'accés al mercat laboral, segons ha informat aquest dimarts la consellera de Benestar Social, Carmen Reynés.

La responsable del departament ha indicat que aquest ajut ja es pot gestionar i és dirigit a qualsevol víctima que sofreixi violència de gènere, acreditant la seva condició a través de sentències, ordres de protecció o informes fiscals, de serveis socials o mèdics.

«El procediment de concessió i pagament dels ajuts correspon des de novembre de 2018 al Consell de Menorca», ha explicat Reynés, qui ha especificat que en aquesta data es van traslladar les competències a l'administració insular de les funcions i els serveis inherents en matèria de polítiques de gènere, dona i LGTBI.

La consellera ha denunciat que «durant els dos últims cinc anys no s'ha fet i, per tant, no s'ha pogut concedir aquest ajut a cap dona víctima de violència de gènere resident a Menorca».

Així mateix, ha destacat que la finalitat d'aquest ajut «és contribuir a pal·liar temporalment l'absència d'ingressos o l'escassetat d'aquests per facilitar-li a la dona que sofreix violència uns recursos econòmics que li permetin facilitar-li la seva autonomia, la integració social i la inserció professional, de manera que li permeti trencar amb el cercle de violència».

El període de sol·licitud de l'ajut està obert tot l'any, i l'administració disposa d'un termini màxim de tres mesos, amb tota la documentació requerida, per resoldre el procediment. És un ajut que es concedeix mitjançant un pagament únic i es paga en una sola ocasió.

La quantitat d'aquest ajut varia segons les circumstàncies personals, familiars i socials de la sol·licitant. Es tracta d'un pagament únic d'aproximadament uns 2.711 euros, que correspon a sis mesos de subsidi per desocupació i és un import que es pot incrementar en funció de si la dona té responsabilitats familiars o una discapacitat igual o superior al 33 per cent. En aquests casos, i depenent de si es donen al mateix temps aquestes circumstàncies, pot ascendir a 12, 18 o 24 mesos de subsidi; essent l'import màxim a percebre gairebé uns 10.900 euros.

«Poden sol·licitar l'ajut les dones víctimes de violència de gènere que tenen rendes inferiors al 75 per cent del Salari Mínim Interprofessional han de residir i estar empadronades en algun dels municipis de Menorca i tenir dificultats especials per obtenir una ocupació, cosa que s'ha d'acreditar amb un informe del Servei d'Ocupació de les Balears», ha explicat la consellera, qui ha afegit que un altre dels requisits és no conviure amb l'agressor.

Reynés ha reconegut que és una prestació «poc coneguda i la seva aplicació és escassa». «Les dades demostren que la violència és una terrible realitat, i encara és necessari incrementar els recursos per frenar-la», ha conclòs.