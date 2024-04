'Dones d’empenta en l’esport balear, pioneres i avançades'

Aquest és el títol de la xerrada que Manuel García Gargallo, doctor en Història i investigador i escriptor especialitzat en història de l'esport, farà el proper dissabte 20 d'abril a les 12.00 hores a l'Espai Suscultura (carrer de Miquel Capllonch 33, Palma).

«En la xerrada sortiran a la palestra els noms de diverses dones que han tengut un paper destacat en l’esport balear; però no en l’àmbit estrictament de l’activitat física i la competició, sinó dins un escenari potser menys conegut: el directiu i institucional. El paper de la dona com a gestora i dirigent encara és minoritari i residual en el món esportiu, i en el camí per assolir la plena igualtat encara queda molt per fer», expliquen els organitzadors.

També indiquen que «El lideratge d’aquestes dones ha estat vist històricament com un fet aïllat, una raresa i fins i tot un exotisme, jutjat com mancat de consistència i sense futur real. Però han estat sens dubte precedents valuosos per obrir camí a la presència femenina en papers institucionals i directius, un univers concebut fins fa poc com exclusiu dels homes i en un món particularment marcat pel masclisme, on poc a poc i afortunadament les coses van canviant».

Durant la xerrada s'oferirà un vermut/aperitiu de franc a totes les persones assistents, per tal de celebrar la festivitat de Sant Jordi.