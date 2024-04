El Congrés d’STEs aprova per unanimitat una resolució en contra del Pla pilot de segregació lingüística

El Congrés d’STEs, integrat per 14 delegacions de diferents comunitats autònomes de l’Estat i del qual forma part l’STEI Intersindical, celebrat a Valladolid entre els dies 11 i 14 d’abril, va aprovar per unanimitat una resolució de rebuig del Pla pilot de 'lliure elecció de llengua' de la Conselleria d’Educació i Universitats.

El text acordat posa de manifest que el Pla promou la segregació lingüística a les aules, contradiu la normativa vigent i, a més, té com a objectiu cedir a l’obsessió de VOX en fer desaparèixer la llengua pròpia de les Illes Balears d’un espai estratègic com és l’ensenyament.

També recull que el model lingüístic escolar actual garanteix l’aprenentatge de les dues llengües oficials quan l’alumnat ha acabat l’escolarització obligatòria i és la manera perquè conegui la llengua minoritzada, que és el català.

«La proposta del Pla no ve acompanyada de cap tipus de diagnosi i no respon a cap necessitat real. Per tant no hi ha ni un argument que avali la seva implantació, a més de ser una eina de segregació, quan l’escola ha de ser un espai de convivència i respecte per la diversitat», apunten.

A més, assenyalen que «tampoc és admissible que es destinin seixanta milions d’euros del pressupost d’educació a aquest despropòsit pedagògic per al curs 2024-2025 -amb aquesta quantitat es podrien contractar 1.500 docents en un any, el 10% de la plantilla total -; amb un sistema educatiu a amb tantes mancances com les infraestructures o problemes molt greus per accedir a l’habitatge».

La resolució manifesta el rebuig al Pla de segregació lingüística i en demana la retirada. També fa una crida a la necessitat de continuar amb la normalització progressiva del català en tots els àmbits de la societat insular, no només en l’educatiu.