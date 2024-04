La reivindicació de la República ressona a la plaça de Cort de Palma

Més de 200 persones han participat aquest diumenge, en un acte organitzat per la Plataforma per la Memòria Democràtica, a la plaça de Cort de Palma per recordar i reivindicar la República i els seus valors i han exigit al Partit Popular i a VOX que no deroguin la Llei Balear de Memòria Democràtica.

Precisament, sobre la proposta de derogar la llei de memòria democràtica de les Balears, vigent des de 2018, s'ha pronunciat en declaracions als mitjans la presidenta de l'associació de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, qui ha explicat que és «molt dur que una vegada que s'havien aconseguit part dels drets de les víctimes i de tots i totes, de nou tornen a revictimitzar persones que han patit greus violacions dels drets humans».

Durant l'acte, organitzat per la Plataforma per la Memòria Democràtica, aquest diumenge, en la plaça de Cort de Palma, s'ha dut a terme una lectura dramatitzada d'un article que van difondre els mitjans de comunicació amb motiu de la proclamació de la II República i la lectura d'un manifest. A més, s'han pogut escoltar 'La Balanguera', 'La Marsellesa' i 'La Internacional'.

Aquest acte ha comptat amb l'assistència de membres de les formacions polítiques PSIB-PSOE, com el portaveu parlamentari, Iago Negueruela; MÉS per Mallorca, com el també portaveu en el Parlament, Lluís Apesteguia; i Podemos, com Jesús Jurado.