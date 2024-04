La Fundació Franz Weber alerta que el retorn de menors a les corregudes de toros «vulnera els drets dels infants»

La Fundació Franz Weber ha advertit aquest dissabte al PP de les Illes Balears que el seu suport a la pròxima proposta legislativa de la ultradreta per a permetre l'accés de menors d'edat a esdeveniments taurins vulnera la Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants, ratificada per l'Estat espanyol fa gairebé quaranta anys.



L'ONG ha fet valer les recomanacions realitzades pel Comitè dels Drets dels Infants, l'organisme d'expertes i experts de Nacions Unides encarregat de vetllar pel compliment de la Convenció i que realitza observacions de forma regular sobre els països que han ratificat la Convenció.



Així, l'entitat ha volgut recordar que en 2018 el Comitè va demanar a l'Estat espanyol evitar la participació o presència d'infants i adolescents a la tauromàquia, amb un text molt clar sobre aquest tema:



«Per a prevenir els efectes nocius per als infants de l'espectacle dels toros, el Comitè recomana que l'Estat prohibeixi la participació de nens menors de 18 anys com a toreros i com a públic en espectacles de tauromàquia».



L'organisme també va incloure una referència similar en el Comentari General núm. 26, en el seu apartat G) sobre el «Dret a no sofrir cap mena de violència», dirigit a tots els Estats:



«Els infants han de ser protegits de totes les formes de violència física i psicològica i de l'exposició a la violència, com la violència domèstica o la infligida als animals».



Amb aquests antecedents «tan evidents» els naturalistes han alertat al PP que el seu suport a la ultradreta per a modificar una norma que duu al voltant de 7 anys en vigor i que suposaria un menyspreu dels drets de la infància i l'adolescència, no se sustenta en una demanda ciutadana, només en «la del minso lobby taurí de les Illes».



Tampoc s'oblida l'ONG internacional del «ridícul» dels ultres tractant d'incloure en un Decret sobre emergència residencial l'accés de nins, nines i adolescents a corregudes de toros. «Fins i tot ara anuncien que la seva proposició no derogarà totes les mesures, mantenint la cartelleria d'advertiment sobre una activitat que fereix la sensibilitat», han conclòs.