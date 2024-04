CCOO Illes Balears reclama l'equiparació de drets entre interins i fixos en l'àmbit educatiu

La Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears han explicat que fa anys que treballen perquè els docents funcionaris interins «tinguin exactament els mateixos drets que els funcionaris de carrera». «Malgrat que, per raons contractuals i pel marc normatiu de l'Empleat Públic, no tots els docents tenen accés als mateixos drets, existeixen àmbits que es poden millorar, i la legislació ho permet», assenyalen.

Actualment, els docents interins no tenen la possibilitat d'accedir a la Llicència per interès personal, una opció reservada exclusivament als funcionaris de carrera. Aquest permís, sense retribució, no implica cost addicional per a l'Administració, ja que el docent no rebrà cap salari mentre estigui absent. A més, l'Administració té facultat per denegar-lo en cas de necessitat de servei, no generant cap interferència en l'organització dels centres educatius.

És rellevant destacar que aquest dret ja es gaudeix a altres comunitats autònomes com Aragó, Cantàbria, La Rioja i Múrcia. Per aquest motiu i tots els anteriorment exposats, CCOO insta la Conselleria a «revisar aquesta situació injusta que crea desavantatges comparatius injustificats».

«La manca d'aquesta opció dificulta la conciliació entre la vida laboral i personal dels docents interins, que sovint es veuen obligats a fer front a circumstàncies estressants sense la possibilitat de fer pauses necessàries per recuperar-se. Això pot conduir a un sentiment de descontentament i frustració entre els docents, afectant negativament la seva moral i motivació», han apuntat des del sindicat.

A més, quan els docents no tenen la possibilitat de gestionar el seu temps de manera efectiva, la seva productivitat pot veure's afectada. «No es tracta tant de baixa productivitat inherent, sinó de les dificultats afegides que poden emergir quan no es disposa de les eines necessàries per mantenir un equilibri saludable entre la vida professional i personal», expliquen.

La relació laboral també pot veure's afectada quan els treballadors perceben una falta de suport per part de l'Administració en matèria de conciliació laboral: «És crucial promoure un entorn de treball que fomenti la confiança i el respecte mutu».

En resum, CCOO creu que l'addició d'una política que permeti als docents interins sol·licitar llicències sense retribució «no només milloraria la seva qualitat de vida laboral, sinó que també contribuiria a mantenir un clima laboral positiu i productiu a les escoles».

La Federació d’Ensenyament de CCOO sol·licitarà a la Conselleria d’Educació l’extensió de la Llicència per interès personal, assumptes propis sense retribució, als interins que ocupen una vacant o fan una substitució de tot el curs escolar. «És viable arribar a un acord per millorar el règim d'aquesta llicència i ampliar-ne l'accés als funcionaris interins, per tal d'assegurar la igualtat en els drets laborals dels treballadors de l'ensenyament», han assenyalat.