Més per Menorca acusa el Govern d'abandonar la política industrial a l'Illa

Més per Menorca ha criticat «l'abandonament» del Govern en la gestió del Recinte Firal de Maó, afirmant que aquesta decisió «és una conseqüència més de la paràlisi que pateix la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia».

El portaveu del partit menorquí al Parlament, Josep Castells, ha explicat que la Conselleria ostenta la gestió de l'espai i «no té cap projecte alternatiu per impulsar el sector industrial a Menorca».

Des de Més per Menorca han assegurat rebre com «una excusa de mal pagador» que els responsables polítics de l'àrea territorial justifiquin la decisió afirmant que tota l'activitat es concentrarà al Centre Bit, un edifici que forma part d'un altre departament, el d'Economia, Hisenda i Innovació.

En aquest sentit, Castells ha manifestat que «el Govern ha decidit deliberadament abandonar la indústria de Menorca».

«Davant de l'absoluta incapacitat de dur a terme polítiques d'industrialització a Menorca, ara el Govern es desprèn de la gestió del Recinte Firal de Maó, un dels actius més emblemàtics de la vocació industrial de l'illa», ha dit el diputat de Més per Menorca.

Castells ha recordat que l'Executiu ha estat acusant durant nou mesos al govern anterior de no fer res per revertir la situació de declivi de la indústria menorquina. No obstant això, ha censurat que «l'actual Govern directament baixa els braços i tanca aquest espai».

Més per Menorca ha criticat que el PP «vagi en la línia contrària de la diversificació econòmica i de potenciar altres sectors per superar la dependència econòmica del turisme».

Per aquests motius, els menorquins han registrat una bateria de preguntes per recopilar més informació sobre la qüestió i emprendran les iniciatives parlamentàries pertinents per intentar reorientar la situació.