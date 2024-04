El Centre Flassaders acull la ponència de Carlos Sánchez Mato 'És possible la sobirania monetària. És possible una banca pública'

Mallorca en marxa va organitzar un acte el passat dimecres 10 d'abril en el Centre Flassaders per parlar sobre la sobirania. La ponència formà part del cicle de Xerrades Actives: Alternatives en marxa i, en aquest cas, es titulava 'És possible la sobirania monetària. És possible una banca pública'. La ponència va ser a càrrec del doctor en economia i professor de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), Carlos Sánchez Mato.

A l'acte hi assistiren més d'una trentena de persones i debateren amb el ponent sobre la soberania de Mallorca.

Carlos Sánchez Mato

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) és un economista i polític d'Esquerra Unida, regidor de l'Ajuntament de Madrid entre el 2015 i el 2019 i delegat de l'Àrea de Govern d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament entre el 2015 i el 2017.

Autodefinit com un economista heterodox, catòlic de base, Carlos Sánchez Mato va estudiar Economia en la Universitat Complutense de Madrid, a més de cursar estudis en Economia Internacional i Desenvolupament. La seva tesi doctoral parla sobre la crisi financera i la necessitat d'una banca pública.