L'Associació d'Usuaris del Tren presenta una bateria de 27 propostes a l'SFM

El passat dimecres 10 d'abril de 2024, l'Associació d'Usuaris del Tren va tenir una reunió amb la directora general de Transports i el gerent de SFM, on es van presentar les sol·licituds dels usuaris per millorar el servei ferroviari a Mallorca.

La disposició mostrada per la Gerència i la directora general va ser excepcional, analitzant detalladament cadascun dels punts sense preocupar-se pel temps. Durant la trobada, es va destacar que moltes de les sol·licituds ja estan en procés i en diverses etapes de dessenvolupament. A més, es va expressar la intenció de dur a terme estudis per millorar altres aspectes del servei, subratllant la voluntat compartida de treballar col·laborativament entre l'Associació i la Gerència.

Aquesta trobada ha demostrat que hi ha projectes en marxa amb l'objectiu de millorar el servei de tren i respondre a les necessitats dels usuaris. El transport ferroviari s'ha consolidat com l'opció més segura i sostenible, amb menys accidents mortals, baixes laborals, consum d'energia i emissions contaminants. S'espera que la Conselleria de Mobilitat sigui sensible a les demandes dels usuaris i adopti les mesures necessàries per garantir un servei ferroviari eficient, accessible i suficient, que contribueixi a vertebrar tot el territori de Mallorca i sigui una alternativa real al transport insostenible del cotxe privat.

Entre les peticions de l'Associació d'Usuaris del Tren es troben:

- Ampliar la cobertura horària del Servei Ferroviari.

- Més freqüència en hores punta.

- Més capacitat.

- Accessibilitat segura i no discriminatòria.

- Millorar i ampliar els serveis de BUS llançadora.

- Ampliació de la xarxa ferroviària.

- Eliminació del spassos a nivell.

- Millorar les mesures de seguretat de circulació dels trens.

- Més interventors dins els trens.

- Millorar el servei d'informació i comunicació.

- Mantenir la gratuïtat del transport públic i reduir el preu dels bitllets senzills.

- Renovació gratuïta de la Tergeta Intermodal.

- Unificar toters les targetes de Transport Públic de les Illes Balears.

- Més espais serparats i senyalitzats dins dels combois.

- Estacions obertes.

- Esta ions i andanes amables.

- Serveis bàsics a totes les estacions.

- Vigilants de seguretat.

- Millorar la gestió i el manteniment de l'Estació Intermodal.

- Locutor de SFM.

- Protocol d'actuació i comunicació.

- Instal·lar la doble via de l'enllaç fins a Sa Pobla i fins a Manacor.

- Rebaixar una de les andanes de l'Estació Intermodal per adaptar-la als combois baixos.

- Activar un servei de Whatsapp de SFM, per comunicar incidències.

- Traspassar les competències de TRansport Públic del Govern balear al Consell de Mallorca.

- Recuperació i obertura de l'estació de l'Enllaç i la de Sant Joan.

- Participació ciutadana en el Consell d'Administració de SFM.