La UIB, amfitriona del congrés mundial de salut mental i addiccions

Més de 120 simposis, tallers, conferències, fòrums i altres activitats constitueixen el programa conjunt del VIII Congrés Mundial de la World Association of Dual Disorders (WADD) i el XXVI Congrés de la Societat Espanyola de Patologia Dual (SEPD) que se celebrarà al Palau de Congressos de Palma entre el 17 i el 20 d'abril.

Uns 2.000 assistents, tots professionals de la investigació i l'assistència a problemes de trastorns mentals, incloses les addiccions, es concentraran durant quatre dies al Palau de Congressos de Palma per a debatre els darrers avenços i treballs de la psiquiatria, la psicologia, la medicina i ciències afins que conflueixen en l'abordatge dels greus problemes que ocasiona la patologia dual, que és la denominació de la presència d'addiccions i altres trastorns mentals.

Els debats abasten múltiples aspectes d'aquesta condició clínica: des de la investigació neurobiològica i la genètica, fins a assolir la pràctica clínica psiquiàtrica, psicològica i social. Tots els grans temes de la salut mental: psicosi, depressió, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, ansietat, incloses addiccions a substàncies com tabac, alcohol, cànnabis, cocaïna, opiacis, i addiccions comportamentals, inclosos el joc d'apostes, l’addicció a les xarxes socials, etc.

Hi haurà taules de debat destinades a discutir l'assistència pública per a aquests pacients, les diferències de gènere, els aspectes migratoris o les noves perspectives terapèutiques amb psicodèlics, neuromodulació, innovadores teràpies psicològiques, etc.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) és l'amfitriona de l'esdeveniment. Miquel Roca i Margarita Gili, catedràtics de Psiquiatria i Psicologia Social de la UIB respectivament, formen el comitè organitzador al costat de Joan Salvà, cap de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Son Espases, i els psiquiatres Pedro Moreno, Pablo Tobajas i Antonio Zamora, coordinador de la Unitat de Patologia Dual de Mallorca, entre d'altres.

Hi assistiran conferenciants de la pràctica totalitat de països europeus i d'altres continents: Alemanya, Àustria, Austràlia, EUA, Argentina, Canadà, Xina, Eslovènia, França, Holanda, Hondures, Índia, Itàlia, Marroc, Mèxic, Noruega, Portugal, Regne Unit, Suècia, Suïssa, entre d'altres.

Podeu consultar el programa a: https://patologia-dual.com/programa-cientifico/