Representants de la 'Plataforma Renovables Sí, però així no' traslladen al Govern que «no podem deixar el territori en mans de les lleis del mercat»

Representants de la 'Plataforma Renovables Sí, però així no' han mantengut una reunió amb el director general d'Energia, Diego Viu, i la directora general de Coordinació i Harmonització Urbanística, Paz Andrade, per a abordar l'expansió de la fotovoltaica en sòl rústic.

Segons han informat els representants de la plataforma han traslladat a l'Executiu la seva preocupació per la implantació d'instal·lacions de renovables en rústic «mitjançant un procediment accelerat, desordenat i que afecta greument el sòl i a les terres fèrtils».

En aquest sentit, la plataforma ha demanat una moratòria d'instal·lació condicionada a una planificació integrada des del punt de vista energètic, territorial, agrícola i ambiental.

Segons han traslladat, les direccions generals comparteixen la necessitat d'ordenar els procediments i donar transparència a l'evolució de les actuacions i les polítiques de transició energètica.

D'aquesta manera, han comunicat la intenció de revisar i unificar els procediment de tramitació dels parcs així com la necessitat de revisar l'instrument de planificació sectorial energètic de manera coordinada amb la revisió de Pla Territorial que ha de fer el Consell de Mallorca i la implicació de Medi Ambient i la Conselleria d'Agricultura.

La plataforma, per part seva, ha traslladat que d'acord amb les dades oficials, les expectatives d'un 35% del consum total d'energia (de la qual actualment, només un 20% és elèctric), a produir amb energia renovable (pràcticament fotovoltaica) per a 2030, no són viables amb aquest model d'implementació de les inversions fotovoltaiques que ha generat una explosió de parcs en sòl rústic.

L'entitat ha explicat que de les actuals 500 hectàrees caldria passar en sis anys a 5.800. «Com ho farem? Quin impacte tendrà sobre el territori? No podem deixar el territori en mans de les lleis del mercat», han afirmat.