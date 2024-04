Divendres entra en vigor la normativa que permet viatjar en tren i metro amb cans i altres animals

Els Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) estrena divendres, 12 d'abril, la regulació que per primera vegada permetrà viatjar en el tren i el metro amb cans i altres animals de companyia. L'empresa ferroviària publicarà aquest dijous, 11 d'abril, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la nova normativa d'accés dels animals de companyia a les instal·lacions, trens i metros d’SFM.

Amb aquesta iniciativa, acordada de forma definitiva pel Consell d'Administració d’SFM el passat 25 de març, una vegada conclòs el període d'exposició pública i la fase d'al·legacions iniciat el passat mes de febrer, s'introdueix la regulació que permet als usuaris accedir al tren i al metro amb petits animals de companyia, com cans, moixos, fures i petites aus (no de corral).

Entre les mesures de la normativa, s'estableix que les persones que accedeixin a trens i metros amb animals de companyia han de fer ús exclusivament del darrer vagó del tren, i que els cans han d'anar subjectes amb corretja i morrió, o en cistelles de transport, des de l’accés a les instal·lacions d’SFM; mentre que els moixos, les fures i les petites aus han de viatjar a l'interior de cistelles de transports o receptacles específics.

Tots els cans han d'anar amb el microxip d'identificació corresponent. Així mateix, s'estableix que no estarà permès l'accés amb animals exòtics (rèptils, aranyes, insectes, etc.) ni amb cans la raça dels quals estigui inclosa en la llista de potencialment perillosos.

La normativa precisa que es permet sense cap restricció l'accés als trens i metros de cans pigall que acompanyin persones invidents o amb deficiència audiovisual; de cans entrenats per a l'assistència personal i que acompanyin persones amb discapacitat; i de cans pigall en procés d'ensinistrament, que han d'anar acompanyats dels ensinistradors.

Durant el període d'exposició pública iniciat al febrer i que va concloure el passat 8 de març, l'empresa pública ferroviària ha rebut dues al·legacions, de les quals una ha estat estimada de forma parcial. En concret, s'estableix que les femelles durant el període de zel no poden viatjar en tren o metro, tal com ha proposat la Plataforma Balear per a la Defensa dels Animals (Baldea).

Així doncs, el passat 25 de març, en Consell d'Administració d’SFM, es va aprovar la nova normativa amb un punt afegit, atenent a aquesta al·legació. Posteriorment, la direcció ha donat el vistiplau perquè es publiqui aquest dijous en el BOIB i entri en vigor aquest divendres, dia 12 d'abril.

Tal com es va informar en l'inici de la tramitació d'aquesta nova normativa el passat 8 de febrer, el viatge dels animals de companyia en tren i en metro serà gratuït excepte en els casos d'animals de major grandària que per les seves dimensions no puguin utilitzar una cistella de transport, en què s'ha d'abonar un títol de viatge. Queden exclosos de l'abonament del títol de viatge tots els cans d'assistència personal (cans pigall, cans entrenats per a l'assistència personal i cans guia en procés d'ensinistrament).

Amb vista a la propera entrada en vigor d'aquesta normativa, SFM recomana als usuaris evitar les hores de major afluència de viatgers per facilitar la convivència entre usuaris i animals de companyia, i evitar la proximitat amb altres usuaris quan apreciïn temor o incomoditat davant la presència de l'animal. La proposta estableix que la distància entre el portador de l'animal i aquest no pot superar el mig metro.