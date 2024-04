Denuncien la falta de planificació d'SFM i TIB per tal d'oferir serveis especials nocturs els dies d'esdeveniments

L’Associació d'Usuaris del Tren han volgut denunciar una vegada més la falta de previsió de la companyia Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i Transports de les Illes Balears (TIB) per tal d’oferir serveis especials nocturns de tren i bus. Ho han fet en el marc del passat cap de setmana, 5 i 6 d'abril, en el qual es va celebrar el 30è aniversari de Joves de Mallorca per la Llengua a Manacor i la retransmissió de la final de la Copa a la plaça de la Reina de Palma.

«Volem manifestar que la manca de planificació de les dues empreses (una pública i l’altra concessionària del servei públic) per a aquests dos esdeveniments multitudinaris als quals moltíssimes persones hi varen poder anar en els horaris regulars del transport públic, però en finalitzar els dos esdeveniments a altes hores de la matinada les complicacions varen arribar per no poder tornar als llocs d’origen. Tot per la manca d'un horari de servei especial, una complicació per a moltes persones confiades, que varen haver d'enginyar-se-les per l’absència de servei de transport públic extra», han explicat.

Com a exemple, l'Associació ha remarcat el cas de la nit del dissabte al diumenge passat que, «quan va acabar el partit de la Copa, aproximadament a la 1 h de la matinada, molts usuaris del tren i del bus que havien anat a veure la final, a la pantalla que l’Ajuntament de Palma havia instal·lat ala Plaça de la Reina, es varen veure sorpresos perquè no hi havia ni trens ni busos especials i el servei ordinari no començava fins a les 6 hores»

Per tot això, sol·liciten a SFM i al Consorci de transports de Mallorca (CTM) que «tenguin en compte els esdeveniments com els descrits anteriorment i que ofereixin serveis especials per a facilitar al màxim l'ús del transport public».