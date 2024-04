PIMECO fa una crida als comerciants perquè denunciïn la venda ambulant i llança l'etiqueta #sTOPmanta

L'associació del petit i mitjà comerç de Mallorca PIMECO fa una crida a tots els comerciants perquè telefonin i denunciïn davant la Policia local per a «ajudar així a posar fre a aquestes accions». La patronal llança l'etiqueta #sTOPmanta perquè «els comerciants difonguin a les xarxes socials aquests fets etiquetant la @policiadePalma i informar així d'on es produeixen».

«La venda ambulant i il·legal representa un desafiament significatiu per al comerç. Aquest fenomen genera una competència deslleial, ja que els venedors ambulants no compleixen les mateixes regulacions, impostos i requisits que els comerciants formals. Això no només distorsiona el mercat, sinó que també soscava la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes empreses, que lluiten per mantenir-se a la superfície en un entorn comercial ja de per si desafiant. A més, la venda ambulant il·legal sovint implica la comercialització de productes falsificats o de baixa qualitat, cosa que pot posar en risc la seguretat i la salut dels consumidors. La venda ambulant il·legal mina la integritat de les normatives comercials i fiscals, afectant negativament l'economia local i la qualitat de vida dels residents», ha explicat l'Associació.

Segons PIMECO, un altre punt crític d'aquesta pràctica és «l'impacte social i urbà que comporta la venda ambulant il·legal»: «Aquestes activitats solen dur-se a terme en espais públics sense autorització, obstruint voreres i carrers com està passant al centre de Palma, cosa que afecta la mobilitat de vianants i l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. A més, la presència de venedors ambulants il·legals pot contribuir a degradar l'entorn urbà i generar conflictes amb veïns i comerciants».