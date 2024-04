La principal força, el principal motor dels Joves de Mallorca per la Llengua ha estat sempre el seu equip humà. El que explica els grans èxits de l'entitat és la seva gran capacitat de connexió amb els joves de cada època.

«Joves de Mallorca per la Llengua té un equip d'ensomni», era un dels comentaris més recurrent entre els 'antics Joves' que veien impressionats com funcionava la maquinària humana que formava l'equip d'organització del concert dels 30 anys.

Ara que l'associació compleix els trenta anys de feina, demostra que en l'aspecte de recursos humans és en el millor moment de la seva història. Disposen d'un equip de gent, tots voluntaris, ningú cobra per fer la feinada que fan, molt gran i, allò que és igual de necessari: equilibrat i ben avingut.

Actualment la Comissió Permanent està formada per 36 persones, tot i que cada setmana reben peticions de nova gent per entrar-hi.

Segons explica el president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz Canyelles, des del Correllengua de l'any 2022, el cos de voluntariat no ha aturat de créixer. Ara mateix hi ha un grup amb més de 400 voluntaris que participen en l'organització de les activitats segons les necessitats de cada acció. Per exemple, els voluntaris que varen formar par de l'organització del concert dels 30 anys de l'Entitat, celebrat a Manacor, varen ser 109. Evidentment els que preparen el Correllengua Interilles que es farà del primer de maig al 5 de maig són diversos centenars.