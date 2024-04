El net del fundador de Banca March, condemnat a pagar tres milions d'euros per vendre dues vegades la seva mansió

El net del fundador de Banca March, Manuel March, ha estat condemnat a pagar tres milions d'euros per vendre dues vegades la seva mansió a Mallorca.

Segons la sentència a què ha tengut accés Europa Press, se l'ha condemnat a pagar a l'empresa Son Galcerán S.L. la suma de 2,4 milions d'euros com a part del preu que li havia lliurat per la compra de la mansió i 300.000 euros en concepte d'indemnització per danys i perjudici.

Cal recordar que el judici contra Manuel March es va celebrar el 1r d'abril passat als Jutjats de Primera Instància de Madrid. Aquest es va iniciar arran d'una demanda de l'empresa Son Galcerán, que acusava March d'haver-se apropiat 2,4 milions d'euros de les arres i el contracte de la compravenda frustrada de la finca, on està ubicat un palauet que va pertànyer a l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria.

A la sentència, la magistrada assenyala que «resulta acreditat i no controvertit» que Manuel March va signar amb l'empresa un contracte d'arres el 20 d'octubre del 2021 pel qual va percebre 400.000 euros i, el 15 de desembre del 2021, el contracte de compravenda pel qual va ingressar dos milions més com a part dels vuit milions que varen pactar les dues parts com a preu total. Amb tot, la signatura de l'escriptura pública no es va arribar a fer a la data prevista en principi, el 2 de febrer de 2022.

La decisió afegeix que al judici Manuel March i la seva parella varen corroborar que varen comunicar al comprador que estava ingressat a l'hospital i per aquest motiu no es podia presentar a la notaria per a finalitzar la venda. Es va aixecar acta notarial donant compte de la situació i assenyalant que ambdues parts, comprador i venedor, fixarien una nova data i hora per a finalitzar la venda.

Tot i això, 19 dies després, Manuel March va donar per resolt el contracte i es va quedar amb els 2,4 milions que li havien pagat ja. Tres mesos després va tornar a vendre la finca a una societat suïssa per 12 milions d'euros. És a dir, va obtenir quatre milions més del que s'havia acordat amb el primer comprador.