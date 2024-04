La UIB necessita 238 nous Ajudants Doctors i el Govern espanyol només està disposat a cobrir-ne 28

El director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d’Educació i Universitats, Sebastià Massanet, ha assistit avui al Ple de la Conferència General de Política Universitària convocada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Massanet ha reiterat la negativa de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern quant a la proposta del Ministeri per al finançament d’Ajudants Doctors a la Universitat de les Illes Balears (UIB) i ha criticat que el Ministeri no té en compte les particularitats ni la idiosincràsia de la UIB i de la mateixa comunitat balear a l’hora de fer el recompte de noves places d’Ajudants Doctors.

Les places d’Ajudant Doctor que s’estan debatent responen a la necessitat d’incorporar nous professors universitaris per suplir la reducció de dedicació docent d’algunes figures de professorat que comporta l’aplicació de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Així, des de la UIB estimen que necessitarien incorporar 238 nous Ajudants Doctors per compensar l’aplicació de la LOSU que provoca que molts professors vegin reduïdes les seves hores de docència. Malgrat tot, el Ministeri d'Educació del Govern espanyol només està disposat a cobrir 28 d’aquestes noves places d’Ajudant Doctor.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitats es té molt clara la prioritat a l’hora d’intentar negociar amb el Ministeri: fer tot el possible per assegurar que la UIB tengui tots els recursos necessaris.

D’aquesta manera, el director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, ha recordat avui al Ministeri la importància de la UIB com a eix vertebrador en la societat balear a la vegada que ha posat de relleu que les Illes Balears són un territori on la població no deixa de créixer de manera exponencial tot i el seu reduït espai, la qual cosa fa necessari seguir reforçant la UIB.

A més, Massanet també ha recordat al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que no s’ha tengut en compte que les Illes Balears són un territori pluriinsular a l’hora de valorar les necessitats reals de la UIB quant a professors per suplir la falta de dedicació docent.

Particularitats

Cal recordar que el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 de abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, conegut popularment com a Decret Wert, permetia augmentar la càrrega docent a determinats professors. La UIB aplicà l’esmentat Decret Wert en tota la seva extensió, la qual cosa feu que hi hagués un considerable nombre de professorat que estava per damunt de les 240 hores anuals de docència (alguns estaven en 360 hores anuals). Ara la LOSU no permet aquest extrem.

A l’hora de fer el recompte de noves places d’Ajudants Doctors per compensar la falta de dedicació docent a la UIB, el Ministeri no ha tengut en compte aquesta realitat, fent a més el recompte basant-se en la capacitat de les figures contractuals i no en la càrrega docent real de la plantilla de la UIB.

Així mateix, el director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, també ha mostrat el seu malestar davant l’absència de negociació per part del Ministeri. Massanet ha recordat que es va crear un grup de treball per tractar les distintes qüestions relatives a l’aplicació de la LOSU, però que en aquest el Ministeri no s’ha obert a una negociació real.