Sumar demana a Defensa aclarir si va oferir el Port de Maó a l'OTAN

El grup Sumar ha reclamat al Ministeri de Defensa que aclareixi si va oferir a l'OTAN el port de Maó per als vaixells de l'Aliança Atlàntica i, en cas afirmatiu, que indiqui si té previst informar el Consell de Ministres o a la Comissió de Defensa del Congrés.

Mitjançant una sèrie de preguntes que el grup plurinacional ha registrat a la Cambra Baixa, també sol·licita si el departament dirigit per Margarita Robles va consultar o té la intenció de fer-ho amb el Govern balear, el Consell de Menorca o l'Ajuntament de Maó.

Les iniciatives han estat registrades pels diputats de Sumar Txema Guijarro (el portaveu del grup a la Comissió de Defensa), Félix Alonso, Agustín Santos (el portaveu d'Afers Exteriors), Vicenç Vidal i Enrique Santiago.

Els parlamentaris recullen en les seves preguntes que davant les diverses informacions que apuntaven al fet que Maó seria base naval de l'OTAN, Defensa va emetre un comunicat en què descartava aquesta opció, més enllà que el port de la localitat pogués tenir un ús puntual d'escala per a la flota de l'Aliança.

No obstant això, Sumar puntualitza que en algunes de les informacions, com en el cas del diari 'El País', al·ludia que l'abril de l'any passat l'Executiu va oferir a l'OTAN, Maó com a port d'«autorització diplomàtica permanent» per a l'atracament i fondeig dels vaixells de la seva flota, concretament els que participen en la missió 'Sea Guardian'.

D'aquesta manera, el grup plurinacional interroga a Defensa sobre en quin moment es va decidir oferir el port de Maó com a base de suport logístic de l'Aliança i, en cas afirmatiu, quins eren els motius. A més, sol·licita al departament de Robles que especifiqui les implicacions que això podria tenir pel dit port.

Així mateix, requereix a Defensa si té previst o ha consultat a aquest respecte el Consell de Ministres o la Comissió de Defensa, així com a les administracions de l'arxipèlag com el cas del Govern balear, el Consell insular, l'Autoritat Portuària de Maó i el Consistori del municipi.

Finalment, Sumar demana esclarir si hi ha previstes operacions a Maó d'assistència logística a l'OTAN, quin tipus d'embarcacions serien i si es contemplaria l'emmagatzematge a les instal·lacions del port d'arsenal o armament militar.

Aquest matí el diputat de Sumar i dirigent dels 'comuns', Gerardo Pisarello, ha reiterat el rebuig a què Maó s'utilitzi com a base logística de l'OTAN i exigia que cap operació militar a l'illa sigui autoritzada sense el vistiplau del Congrés.

D'altra banda, Podem ha sol·licitat la compareixença de la ministra Robles al Congrés sobre aquest assumpte i forçarà, mitjançant una proposició no de llei, una votació al Congrés per denegar la cessió de la infraestructura portuària a l'OTAN.