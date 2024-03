L’STEI Intersindical rebutja que el port de Maó sigui una base naval de l’OTAN

L’STEI Intersindical rebutja «frontalment» que el port de Maó sigui una base naval de l’OTAN, sense debat parlamentari, una consulta democràtica o una informació prèvia a la ciutadania; «sense ni tan sols comptar amb la població de Menorca. És un fet gravíssim, a més, perquè situa l’illa en primera línia en un hipotètic conflicte internacional».

Per altra banda, per al sindicat «és preocupant i inadmissible que d’un temps ençà l’elit econòmica, política i mediàtica europea - des d’una part de l’esquerra, els Verds alemanys fins a l’extrema dreta- apostin per la injecció de grans quantitats de doblers públics en la indústria armamentística, mentre els serveis públics pateixen una manca important de finançament».

També recorden que «fa poc la ministra de Defensa, Margarita Robles, alertava que un míssil balístic pot arribar perfectament de Rússia a Espanya». Alhora, la primera ministra d’Estònia Kaja Kallas afegia que «per evitar la tercera guerra mundial, Rússia ha de perdre».

L’STEI Intersindical manifesta que les diferències entre nacions i països s’han de resoldre de forma pacífica, a través de la via diplomàtica i «en cap cas amb la pressió de les armes i les infraestructures militars com es dona en aquest cas».

«No hi ha camins, per la pau; la pau és el camí. Davant la bogeria dels senyors de la guerra i dels mercats, la força de la cooperació i la solidaritat internacional. No a la militarització del territori menorquí», conclouen.