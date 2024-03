El Consell incrementa un 10% el pressupost del Parc Natural de sa Dragonera

El Consell de Mallorca ha incrementat un 10,3% el pressupost destinat al Parc Natural de sa Dragonera per a aquest 2024 respecte al de 2023, en destinar 828.475 euros per a l'exercici d'enguany enfront dels 750.869 de l'any passat.



L'autoritat de gestió del parc, composta pel Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca i la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears es va reunir per fer balanç de les activitats duites a terme durant el 2023 i va aprovar el Programa Anual d'Execució del Parc de sa Dragonera (format per l'illa de sa Dragonera i els illots des Pantaleu i sa Mitjana).



En total, el programa del parc per a 2024 disposa d'un pressupost global d'1.128.628 euros, incloent-hi la partida de la Conselleria, amb una aportació real que s'eleva a 300.207 euros. Tal com ha informat el Consell aquest dissabte, entre les novetats destacades del programa d'execució s'inclou la realització d'un inventari de coves en conservació d'hàbitats.



Altres prioritats



A més, segons el Consell, es continuarà amb la conservació de la flora i fauna i també es té previst fer una sessió d'assessorament d'agricultura ecològica a la brigada de l'IBANAT i la recuperació de la zona de sembra. El Programa d'Execució Anual també inclou les prospeccions arqueològiques en la cova del Moro, ja que, avui dia, segons els arqueòlegs, «poden tenir un valor rellevant per a l'arqueologia».



Pel que fa a l'àrea de recerca i seguiment de diferents espècies d'interès, es continuarà amb el seguiment que s'està fent als corbs marins, el virot i la gavina al Pantaleu i a sa Dragonera, i els estudis sobre la sargantana que també es duen a terme. En l'àrea de participació, es continuarà amb el projecte europeu PRO.GRE.S.S i amb el voluntariat amb diferents associacions i la col·laboració amb la xarxa local d'infància i joventut.