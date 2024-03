Jaume Alzamora: «L'únic mèrit de Leonor de Borbón és passar un parell de setmanes de vacances a Mallorca»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha avançat aquest dissabte que la formació votarà en contra de nomenar «Filla Adoptiva» de l'illa a la Princesa d'Astúries, Leonor de Borbón. Alzamora ha assegurat que la proposta, «filtrada de manera interessada» als mitjans de comunicació, «romp amb el consens institucional» que ha imperat durant quaranta anys a l'hora de concedir els honors i distincions que atorga la institució insular.



Segons el portaveu ecosobiranista l'equip de govern no ha informat els grups de l'oposició de les seves intencions si bé ha reconegut que els impulsors de la iniciativa, la 'Hermandad Nacional Monárquica de España', si van comunicar a MÉS que havien traslladat la seva proposta tant al PP com a VOX i que tots dos havien acceptat iniciar els tràmits per oficialitzar el nomenament.



En aquest sentit, Jaume Alzamora ha assegurat que des d'un primer moment va fer saber als representants de l'entitat monàrquica que la formació votaria en contra de la iniciativa. Encara més, Alzamora ha desmentit el president del Consell i ha manifestat que no ha existit «cap negociació» i que el vot dels consellers de MÉS per Mallorca serà contrari. En cap cas es planteja una abstenció.



Alzamora ha explicat que al marge dels valors republicans que defensa MÉS, el nomenament com a «Filla Adoptiva de Mallorca» de la primogènita del Cap de l'Estat espanyol vulnera el reglament d'honors i distincions del Consell. Aquest reglament, aprovat pel ple dia 30 de maig de 1992 i modificat també per acord plenari de dia 8 de febrer de 2018, tipifica que per concedir els títols de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/va «cal, sempre, la concurrència de mèrits d'excepcional qualitat».



Així, el portaveu de MÉS ha remarcat que en aquests moments Leonor de Borbón no compleix amb els requisits establerts. «El seu mèrit és passar un parell de setmanes de vacances a Mallorca com fan milions de turistes». En el seu cas, ha dit, «pagades amb els nostres imposts i fent ús del Palau Marivent que també mantenim nosaltres i que hauria de ser un espai per al gaudi dels mallorquins com bé va deixar especificat l'artista Saridakis al seu testament».



Alzamora ha censurat també el «servilisme» del president Llorenç Galmés i la seva «entrega absoluta» als dictats del Consolat. «Ja sabíem que el president no pinta res i fa allò que li diu el seu partit; aquest nomenament n'és una prova més. El govern de Prohens va distingir la reina emèrita i ara ell continua pel mateix camí distingint la filla del rei espanyol».



Contraofensiva republicana



Des de MÉS per Mallorca han anunciat que la formació aprofitarà el ple del mes d'abril per a presentar una moció, que ja ha registrat, en commemoració de la II República, en defensa «dels valors democràtics i a favor del dret a decidir el model d'estat». La moció, segons Alzamora, és tota «una declaració d'intencions» i entre altres punts d'acord demana instar el Govern espanyol a activar els mecanismes necessaris per iniciar processos constituents a tots els països i nacions de l'estat espanyol perquè els ciutadans de cada lloc puguin decidir lliurement entre la monarquia o la república.



Segons Alzamora, «el dret a decidir i la creació de processos constituents desenvolupen la democràcia i generen nous marcs de convivència on està garantida la igualtat d'oportunitats i superen la genètica com a privilegi polític». A més, la iniciativa reclama que el Ple del Consell de Mallorca reconegui els valors democràtics i avanços socials aconseguits durant la II República. Aquesta moció demana també un pronunciament del Consell instant el Govern a mantenir la vigent Llei de Memòria Democràtica.



Campanya a les xarxes socials



De manera paral·lela, la formació ecosobiranista ha posat en marxa una campanya a les seves xarxes socials. Així, els comptes de MÉS per Mallorca a X (l'antic Twitter), Facebook i Instagram han publicat una infografia on es pot llegir «Mallorca no té rei, ni reina tampoc». El text apareix sota una imatge capgirada de la corona borbònica, una al·lusió al retrat de Felip V que llueix cap per avall al Museu de Xàtiva a València.



El portaveu de MÉS a la institució insular confia que el pacte PP-Vox repensi les seves intencions i recuperi el consens amb totes les formacions polítiques amb representació al Consell. «Galmés ha renunciat al seu paper institucional polititzant unes distincions que haurien d'estar marcades pels mèrits, la neutralitat i la solemnitat», ha conclòs.