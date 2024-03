Esquerra de Menorca mostra el seu «rebuig total» a convertir el port de Maó en base naval de l'OTAN

Esquerra de Menorca-Esquerra Unida ha mostrat aquest divendres el seu «total rebuig» a convertir el port de Maó en base naval de l'OTAN. «Les inquietants notícies aparegudes en premsa en el sentit que la Base Naval de Maó es converteixi en el tercer port espanyol de suport logístic per a l'OTAN ens mouen a mostrar el nostre total rebuig a aquest pla decidit sense comptar de cap manera amb la població de Menorca i que situa l'illa a primera línia en un hipotètic conflicte internacional», ha dit el partit.



En aquest sentit, Esquerra de Menorca considera «que les diferències entre nacions i països s'han de resoldre de forma pacífica, atenent les vies diplomàtiques i en cap cas amb la pressió de les armes i de les infraestructures militars com passa en aquest cas».



Així, «davant la gravetat de la situació creada», des del partit consideren «urgent» convocar les forces polítiques, organitzacions sindicals i col·lectius ciutadans oposades «a les polítiques bel·licistes que s'estan impulsant en el marc de la Unió Europea per arribar a un acord d'actuació conjunta, reactivant la Plataforma Menorca per la Pau que ja existia en aquesta illa a l'anterior escenari de guerra». És per això que la formació política ha convocat totes aquestes organitzacions a una reunió a la seu d'Esquerra Menorca el pròxim dimarts 2 d'abril a les 18.30 hores.