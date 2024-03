Podemos considera que la cessió del port de Maó a l'OTAN «suposa una inadmissible cessió de sobirania»

La secretària general del partit espanyol Podemos, Ione Belarra, ha expressat aquest divendres el seu rebuig a les bases militars d'Aliança Atlàntica (OTAN) a Espanya,entre les quals hi compta la de Menorca, perquè «suposen una inadmissible cessió de sobirania».

En un missatge en xarxes socials al fil de la notícia sobre el port de Maó, l'exministra ha advertit que aquest tipus de bases «estan jugant un paper clau en el suport dels EUA al genocidi que Israel està cometent contra el poble palestí».

En el mateix sentit s'ha pronunciat la també l'exministra de Podemos Irene Montero: «El parlament va votar un president per a Espanya, no un secretari general de l'OTAN. No a la guerra. No en el nostre nom», ha publicat.

Com han indicat fonts del Ministeri de Defensa espanyol, l'estació naval de Maó és una de les bases espanyoles que participen en l''Operació Sea Guardian' de l'OTAN, enfocada en el coneixement de l'entorn marítim per a dissuadir i lluitar contra el terrorisme, així com mitigar la resta d'amenaces.

Segons el ministeri espanyol, l'operació, activa des de 2016, «pretén desenvolupar un robust coneixement de l'entorn marítim, combinant xarxes, basades en sensors i no-sensors, amb un fiable intercanvi d'informació i connectivitat entre els aliats i tots els organismes relacionats amb l'entorn marítim».