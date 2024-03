Més per Menorca considera una imposició que l'illa es converteixi en base naval de l'OTAN

Més per Menorca rebutja la decisió del Ministeri de Defensa del Govern d'Espanya de convertir Menorca en la tercera base naval de l'OTAN en territori espanyol. El coordinador general del partit menorquinista, Josep Juaneda, denuncia que «aquesta decisió s'ha pres de forma unilateral des de Madrid conjuntament amb els dirigents de l'OTAN i en cap cas s'ha tingut en compte l'opinió de la població menorquina».

En aquest sentit, des de Més per Menorca anuncien que demanaran tant al Consell Insular de Menorca com al Govern si tenien cap mena de coneixement sobre aquest tema. Juaneda reivindica que «la societat menorquina té dret a saber quin ús s'està donant a aquestes instal·lacions dins el nostre territori».

D'altra banda, Més per Menorca considera que les polítiques entorn dels conflictes bèl·lics haurien d'encaminar-se cap a «minvar aquestes estructures militars». Per això, Juaneda manifesta que «les amenaces geopolítiques actuals no se solucionaran amb la promoció de polítiques de rearmament ni afavorint la violència, sinó apostant pel diàleg i la concòrdia internacional».